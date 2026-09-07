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45 yıllık ünlü restoran zinciri 89 şubesinin tamamını kapatıyor

İngiltere’nin 45 yıllık dev restoran zinciri Brewers Fayre, ülke genelindeki 89 şubesinin tamamını kapatma kararı aldı.

45 yıllık ünlü restoran zinciri 89 şubesinin tamamını kapatıyor
Hande Dağ

İngiltere'nin en bilinen restoran zincirlerinden Brewers Fayre, 45 yıllık yolculuğunun ardından ülke genelindeki tüm şubelerini kapatma kararı aldı. 1981 yılından bu yana İngilizlerin uğrak noktalarından biri olan ünlü restoran zincirinin kalan 89 şubesi, Pazartesi akşamı akşam yemeği servisinin tamamlanmasıyla birlikte kapılarına kilit vuracak.
45 yıllık ünlü restoran zinciri 89 şubesinin tamamını kapatıyor 1

RESTORAN KAPANIŞLARI

The Sun'da yer alan habere göre; gelişme, markanın çatı şirketi ve Premier Inn otellerinin sahibi Whitbread’in açıkladığı geniş kapsamlı küçülme ve yapılanma planının bir parçası olarak gerçekleşiyor. Şirketin başlattığı beş yıllık tasarruf stratejisi kapsamında şunlar öne çıkıyor:

Whitbread grubuna ait Bar + Block, Cookhouse + Pub ve Table + Table zincirleri, 3 Eylül itibarıyla toplam 66 şubesini kapattı. Grubun bir diğer popüler markası Beefeater ise 10 Eylül tarihinde tüm lokasyonlarını kapatmış olacak.

Şirket, 110 tesisini satmayı ve bazı lokasyonları ise 600 yeni otel odasına dönüştürerek toplamda 250 milyon sterlin tasarruf sağlamayı hedefliyor. Ayrıca gelecekteki büyümeyi finanse etmek amacıyla 1,5 milyar sterlin değerinde gayrimenkul satışı planlanıyor.

Kapanan alanların 53'ü ise Queensway Hospitality Group ile yapılan anlaşma kapsamında farklı markalar altında yeniden hizmet vermeye devam edecek.
45 yıllık ünlü restoran zinciri 89 şubesinin tamamını kapatıyor 2

MALİYET ARTIŞLARI SÜRECİ TETİKLEDİ

Whitbread Üst Yöneticisi (CEO) Dominic Paul, Nisan ayında yaptığı açıklamada firmanın radikal bir yapılanmaya gitmek zorunda kaldığını belirtmişti. Paul, bu kararın arkasında ciddi maliyet yükünün yattığını ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere restoran
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