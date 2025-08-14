FİNANS

690 mağazası bulunuyor! Dev markaların lisansına bile sahip: O grup satışa çıkıyor, fiyatı belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Aydınlı Giyim Grubu şirketlerini satışa çıkardı. 690 mağazası bulunan ve bünyesinde büyük markaların lisans haklarını bulunduran şirket için belirlenen muhammen bedel 20 milyar 350 milyon TL oldu.

Ezgi Sivritepe

Payları hazineye devredilen bünyesinde dev markaları bulunduran Aydınlı Giyim Grubu satışa çıkıyor. TMSF'nin Aydınlı Giyim Grubu şirketleri paylarının satış ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine mülkiyetinde bulunan Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ, PLS Marka Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, PCU Tekstil Mümessillik Ticaret AŞ, Aydınlı Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ payları kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa sunuldu.

FİYATI BELLİ OLDU

Ünlü markaların tekstil lisansını bulunduran Aydınlı Giyim Grubu için muhammen bedel 20 milyar 350 milyon TL oldu. Muhammen bedel belirlenirken, ihaleye katılım bedeli ise 1,2 milyar TL, şartname ücreti 200 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti 2 milyon lira olarak belirlendi.
23 EYLÜL'DE YAPILACAK

Halihazırda Türkiye'de hizmet veren 384 mağazası bulunan giyim devinin yurt dışında ise 306 mağazası bulunuyor. 690 mağazalı tekstil devinin satışı için ihale tarihi açık artırma usulüyle 23 Eylül 2025'te yapılacak.

