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750 milyon dolarlık tahvil tutarı Erdemir'in hesabında

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
24.07.2024 15:27
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Fitch Ratings ve Moody's, Erdemir'in 2029 vadeli tahviline sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdi. 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirket hesaplarına aktarıldığı bildirildi.

750 milyon dolarlık tahvil tutarı Erdemir'in hesabında

Fitch Ratings ve Moody's'in sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdiğini KAP'a açıklayan Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirket hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Erdemir'in tarihinde ilk kez gerçekleştirilen ve dört kattan fazla talep gelen Eurobond'una uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da notlarını verdi. OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Erdemir tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, Fitch Ratings ve Moody's, Erdemir'in 2029 vadeli tahviline sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdi. Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirketin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Eurobond kredi notunun kesinleşmesi hakkında Erdemir'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.06.2024 tarihinde onaylanan, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvilin yurt dışında yatırımcılara satışı 23.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Yurt dışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 750 Milyon Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 23.07.2029, yüzde 8,625 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı yüzde 8,375 olan tahvilin satışına ilişkin tutarlar şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır." ifadeleri yer aldı.

2021 DEN BERİ İLK ÇELİK ŞİRKETİ İHRACI

Uluslararası kredi kuruluşlarının not verdiği Erdemir’in tahvili, yabancı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 130'un üzerinde uluslararası kurumsal fondan ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep gelen Erdemir'in Eurobond ihracı, Türkiye'de özel sektördeki ilk ihraçlar arasında 2024'ün en büyük talebi oldu.

Erdemir'in tahvil ihracı, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini de taşıyor.

Erdemir, tahvil ihracından elde ettiği kaynağı, kredi portföy ortalama vadesini uzatarak bilançosunu daha güçlü hale getirmek ve yatırımlarını finanse etmek için kullanmayı planlıyor.

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erdemir
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