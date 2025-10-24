85 yıllık dev firma iflas ediyor! Dünyanın her yerine ürünlerini gönderiyordu, mahkeme kararını verdi

Ekonomik sıkıntılar tekstil, inşaat ve gıda sektörünü derinden sarsıyor. Finansmana ulaşmakta yaşanan sıkıntılar nedeniyle büyük firmalardan küçük işletmelere kadar pek çok konkordato ve iflas haberi geliyor. Son olarak ise köklü firma Özel Gıda, mahkemeye başvurdu.

KONKORDATO TALEBİ KABUL EDİLDİ

Ekonomik zorluklardan kurtulmak için Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulunan dev firma için mahkeme, üç aylık iflas koruma kararı verdi. Mahkeme şirketin mali yapısını yakından takibi için de iki kişilik konkordato komiseri heyeti atanmasına hükmetti. Şirket için bir sonraki duruşma da önümüzdeki yıl ocak ayında görülecek.

85 YILLIK GEÇMİŞİ VAR

Şirket sitesinde yer alan bilgilere göre temelleri 1940'ta Ankara'da toptancı halinde atılan şirket 1997'de bugünkü kurumsal yapısına kavuştu.

Faaliyet alanında gıda üretimi, sebze-meyve yetiştiriciliği, pazarlama ve inşaat sektörleri de bulunan firmanın ihracat yaptığı ülkeler arasında İngiltere, Rusya, Almanya, Libya, Bulgaristan, Çekya ve Slovakya yer alıyor.

Firma, Türkiye'nin büyük perakende marketlerinin tedarikçileri arasında yer alıyor.