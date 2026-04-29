Ankara’daki BT tecrübesini Trabzon’a taşıyan Proadvice, Karadeniz’de büyüyor

Ankara merkezli bir sistem entegratörü olarak ağ altyapısı, sunucu sistemleri, siber güvenlik, veri yedekleme ve bulut çözümleri gibi alanlarda hizmet veren şirket, Trabzon ofisiyle birlikte Karadeniz’de daha yakın ve daha hızlı bir yapı kuruyor.

PROADVİCE HANGİ ALANLARDA HİZMET VERİYOR?

Proadvice’ı yalnızca ürün tedarik eden bir teknoloji firması olarak değerlendirmek eksik olur. Şirketin odağında, kurumların dijital altyapısını kurmak ve bu yapının verimli şekilde işlemesini sağlamak yer alıyor. Bu çerçevede Proadvice; kurumsal network kurulumu, Wi-Fi altyapısı, firewall ve siber güvenlik, sunucu ve veri depolama sistemleri, kurumsal veri yedekleme, felaket kurtarma, hibrit bulut, sanallaştırma, yapısal kablolama ve BT danışmanlığı gibi alanlarda hizmet sunuyor.

Özellikle kurumlar için konu yalnızca cihaz satın almak değil; ağdan güvenliğe, sunucudan yedeklemeye kadar tüm sistemin birlikte çalışmasını sağlamak. Proadvice da bu ihtiyaca tek elden çözüm sunan bir yapı kuruyor.

ANKARA'DAN TRABZON'A UZANAN YAPI NEDEN ÖNEMLİ?

Firmanın merkez ofisi Ankara Çankaya’daki Next Level Loft Ofis’te, Trabzon şubesi ise Ortahisar’da yer alıyor. Bu yapılanma, markayı yalnızca Ankara merkezli çalışan bir BT firması olmaktan çıkarıp Trabzon başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi için daha yerel ve daha hızlı müdahale edebilen bir yapıya dönüştürüyor.

Bu detay özellikle kurumsal projelerde önem taşıyor. Çünkü kamu kurumları, özel sektör şirketleri, eğitim yapıları, sağlık kuruluşları, üretim tesisleri ve çok lokasyonlu işletmeler için ihtiyaç sadece uzaktan destek almak değil; gerektiğinde sahaya inen, yerinde inceleme yapan ve sistemi bulunduğu yerde yöneten ekiplerle çalışmak. Proadvice’ın Trabzon hamlesi de bu açıdan dikkat çekiyor.

NETWORK, SİBER GÜVENLİK VE SUNUCU TARAFINDA NEDEN ÖNE ÇIKIYOR?

Kurumsal yapılarda en kritik başlıklardan biri ağ altyapısı. Ağ düzgün kurgulanmadığında diğer sistemler de beklenen verimi vermiyor. Proadvice da tam bu noktaya odaklanıyor. Kurumsal ağ kurulumu, yeni nesil Wi-Fi altyapısı, firewall, siber güvenlik, sunucu kurulumu, veri depolama, kurumsal backup, hibrit bulut ve sanallaştırma gibi alanlar, bugün dijital dönüşüm yatırımı yapan şirketlerin en çok ihtiyaç duyduğu başlıklar arasında yer alıyor.

Buradaki yaklaşım yalnızca kurulum yapmakla sınırlı değil. Aynı zamanda kurumun ağ yapısını, güvenlik katmanını, sunucu mimarisini, bulut geçişini ve veri koruma planını birlikte ele alan daha bütünlüklü bir model sunuluyor. Bu da Proadvice’ı yalnızca ürün sağlayan değil, çözüm üreten bir teknoloji ortağı haline getiriyor.

YAPISAL KABLOLAMA VE BT DANIŞMANLIĞI NEDEN ÖNEMLİ?

Teknoloji yatırımlarında çoğu zaman görünen taraf öne çıkıyor. Switch, access point, firewall, server ya da storage gibi başlıklar daha fazla konuşuluyor. Oysa işin temelinde yapısal kablolama, zayıf akım sistemleri, altyapı planlaması ve saha kurulumu gibi kritik alanlar yer alıyor. Fiziksel altyapı doğru kurulmadığında üstte çalışan teknolojilerin verimi de düşüyor.

Proadvice’ın fark yarattığı noktalardan biri de bu alanları işin doğal bir parçası olarak ele alması. Şirket, yalnızca cihaz yerleştiren bir yapıdan öte, kurumun ihtiyaçlarını analiz eden ve buna göre yönlendirme yapan bir BT danışmanlığı yaklaşımı da sunuyor.

PAZARYERİ TARAFI NEDEN AYRICA DİKKAT ÇEKİYOR?

Proadvice’ın öne çıkan yanlarından biri de hizmet ile ürün tedariğini aynı çatı altında buluşturması. Şirket, Hepsiburada’daki mağazası üzerinden de aktif olarak ürün satıyor. Böylece marka, yalnızca proje bazlı çalışan bir yapı olmaktan çıkıp teknoloji ürünleri tarafında da görünür bir kanal oluşturuyor.

Bu yapı iki farklı güven alanı yaratıyor. Bir yanda kurumsal projelerde sistem entegratörü kimliği, diğer yanda profesyonel teknoloji ürünlerine pazaryeri üzerinden erişim sağlayan ticari kanal. Özellikle bilişim ürünleri tedariki, network ekipmanları, IP telefon, switch, access point ve kurumsal donanım tarafında bu görünürlük markanın erişimini daha da genişletiyor.

KARADENİZ İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Harun Yavuz’un ortaya koyduğu tabloda en dikkat çekici nokta, Ankara’daki mühendislik tecrübesinin Trabzon’daki sahaya yakın operasyon yapısıyla birleşmesi. Bu model özellikle Karadeniz’deki kurumlar için anlamlı bir avantaj oluşturuyor. Çünkü bölgede kurumsal ağ altyapısı, siber güvenlik, veri yedekleme, yapısal kablolama, bulut geçişi ve teknik bakım desteği gibi alanlarda hızlı ulaşılabilen çözüm ortaklarına ihtiyaç artıyor.

Proadvice’ın Ankara’daki BT ve sistem entegrasyonu tecrübesini Trabzon ofisiyle Karadeniz’e taşıması, şirketi yalnızca yeni bir şube açan firma konumuna yerleştirmiyor. Ağ altyapısından siber güvenliğe, sunucu ve veri depolama projelerinden yedekleme, bulut ve teknik desteğe kadar uzanan hizmet çerçevesi; ürün tedariği tarafıyla birleşince markayı daha bütünlüklü bir çözüm ortağı haline getiriyor. Kurumsal teknoloji yatırımlarında ürün kadar sürdürülebilir mühendislik, hızlı müdahale ve yerinde destek arayan şirketler için Proadvice’ın yeni dönemi dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

Proadvice İletişim Bilgileri

Web sitesi: (https://www.proadvice.com.tr/)

LinkedIn: (https://www.linkedin.com/company/proadvicetr/)

Merkez : Kızılırmak Mah. Ufuk Üni. Cad. Next Level Loft Ofis 4/72

Çankaya / Ankara

Şube: Kurtuluş Mah. Yosun Sok. 2/1

Ortahisar / Trabzon