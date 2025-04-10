Arçelik'ten 300 milyon Euroluk yatırım! Yıl sonunda kapısına kilit vuracak, 2 bin çalışan etkilenecekti ama...

Arçelik'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, İtalya operasyonlarına yönelik kapsamlı bir dönüşüm planı çerçevesinde 2025-2027 yılları arasında 300 milyon Euro tutarında yatırım yapmayı hedefliyor. Arçelik, ülke genelindeki operasyonlarını daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmeyi planlıyor.



KAP'a yapılan açıklamada ise, İtalya operasyonlarının geleceğine yönelik uzun vadeli dönüşüm planının, sendikalar ve diğer ilgili kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda çalışan temsilcilerinin onayına sunulacak bir sözleşme taslağı ile şekillendiği belirtildi. Söz konusu sözleşmenin, gerekli yasal ve kurumsal onayların alınmasının ardından imzalanması öngörülüyor.



ÜRETİM FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK

Yapılan açıklamada, Cassinetta, Melano ve Comunanza tesislerinde üretim faaliyetleri devam edecek. Carinaro tesisi ise yedek parça ve ürün yenileme süreçleri için merkez olarak faaliyetlerine devam edecek.



300 MİLYON EUROLUK YATIRIM NEREDE KULLANILACAK?

Siena'daki üretim tesisinin 2025 yılının sonunda sona ermesi bekleniyor ancak endüstriyel dönüşüm sürecine uygun hale gelmesi için çalışmalar da sürdürülüyor. Dönüşüm planının sürdürülemeyeceği durumda ise Siena’daki kira ve çalışan sözleşmelerinin 2027 yılı sonuna kadar geçerli kalacağı kaydedildi.

Arçelik'in 300 milyon Euroluk yatırımın operasyonel ve stratejik hedeflerine yönelik harcamaları, iş sürekliliği için gerekli yatırımları ve dönüşüm sürecinin gerektirdiği giderleri kapsayacağı ifade edildi.



2 BİN KİŞİ ETKİLENECEKTİ AMA...

Arçelik, İtalya'daki dönüşümden etkilenecek olan çalışan sayısının 2 binden bin 284 kişiye düştüğünü ifade etti. Arçelik bu çalışanlar için destek ve teşvik programlarının sağlanacağını da belirtti. Ayrıca, bu kapsamda gerekli mali karşılıkların 2024 yıl sonu finansal tablolarında ayrıldığı ve ek bir yükümlülük öngörülmediği de açıklandı.

Şirket ayrıca, çalışanlara sağlanacak hakların bir bölümünün sosyal ve kamusal destek mekanizmalarıyla karşılanmasının planlandığını, sözleşmenin geçerliliğinin de bu desteklerin onaylanmasına bağlı olduğunu bildirdi.