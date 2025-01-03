ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma! 210 milyon Euro'luk sözleşmeye imza atıldı

Fenerbahçe'nin eski başkanıı Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat ve Özata Denizcilik ile savunma sanayisinin devi ASELSAN arasında anlaşma yapıldı.
Anlaşma kapsamında elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerini içeriyor ve toplamda 210 milyon 182 bin 574 euro değerinde.
Anlaşmaya göre teslimatlar 2025 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirilecek. Bu sistemler, gemilerin hem savunma hem de operasyonel kabiliyetlerini artıracak.
DEARSAN Tersanesi, Yıldırım'ın sahip olduğu ve savunma saniyisinde yerli gemi projeleri ile biliniyor.
ASELSAN ile DEARSAN-DESAN-ÖZATA İş Ortaklığı arasında deniz platformlarına yönelik; Elektronik Harp, Radar, Haberleşme, Seyrüsefer, Silah, Elektro-Optik ve Sualtı Sistemlerinin tedariki kapsamında toplam 210.1 Milyon Avro tutarında sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında… pic.twitter.com/oHh4xtKvrS— ASELSAN (@aselsan) January 3, 2025
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