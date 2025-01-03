FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası
  4. ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma! 210 milyon Euro'luk sözleşmeye imza atıldı

ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma! 210 milyon Euro'luk sözleşmeye imza atıldı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.01.2025 15:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk savunma sanayisinin devi ASELSAN ile Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu DEARSAN ortak bir anlaşmaya imza attı. Yapılan anlaşma ile iki dev kuruluş 210,1 milyon Euro'luk sözleşme yaptı.

ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma! 210 milyon Euro'luk sözleşmeye imza atıldı

Fenerbahçe'nin eski başkanıı Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat ve Özata Denizcilik ile savunma sanayisinin devi ASELSAN arasında anlaşma yapıldı.

thumbs_b_c_5f1667dbc22394f23b88df0c134bbd21

Anlaşma kapsamında elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerini içeriyor ve toplamda 210 milyon 182 bin 574 euro değerinde.

ASELSAN

YERLİ GEMİ ÜRETİMİNDE DEARSAN

Anlaşmaya göre teslimatlar 2025 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirilecek. Bu sistemler, gemilerin hem savunma hem de operasyonel kabiliyetlerini artıracak.
DEARSAN Tersanesi, Yıldırım'ın sahip olduğu ve savunma saniyisinde yerli gemi projeleri ile biliniyor.

Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Aselsan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Destici'den olay yaratacak çıkış: Duyunca kanım dondu!

Destici'den olay yaratacak çıkış: Duyunca kanım dondu!

ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahip olduğu şirket arasında dev anlaşma!

ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahip olduğu şirket arasında dev anlaşma!

Bahçeli'yle görüşen Türk: "Görünce şok oldum"

Bahçeli'yle görüşen Türk: "Görünce şok oldum"

MYNET ÖZEL| Özgür Erdursun 'Refah payı en fazla bu kadar olur' diyerek rakam verdi

MYNET ÖZEL| Özgür Erdursun 'Refah payı en fazla bu kadar olur' diyerek rakam verdi

6 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memurun emeklinin zam tablosu kesinleşti

6 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memurun emeklinin zam tablosu kesinleşti

Hem alkole hem sigaraya zam yolda

Hem alkole hem sigaraya zam yolda

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.