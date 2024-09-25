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Ata Yatırım’ın yönetiminde yeni dönem: Alphan Akiz CEO olarak atandı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
25.09.2024 10:56
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Ata Yatırım, finans sektöründe geniş deneyime sahip olan Alphan Akiz’i CEO olarak göreve getirdi. Alphan Akiz, finans sektöründeki derin bilgi birikimi ve yönetim tecrübesiyle şirketin büyüme yolculuğuna liderlik edecek.

Ata Yatırım’ın yönetiminde yeni dönem: Alphan Akiz CEO olarak atandı

Ata yatırım finans sektöründe geniş bir deneyime sahip olan Alphan Akiz’i CEO olarak atadığını duyurdu.

İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Alphan Akiz, kariyerine 1989 yılında Deha Menkul Kıymetler’de Dealing Room Manager olarak başladı ve ardından sektörün önde gelen şirketlerinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.
Alphan Akiz, 34 yıllık profesyonel iş hayatı boyunca sermaye piyasalarındaki teknolojik dönüşümlerde aktif rol almış, görev üstlendiği kurumların dönüşümüne liderlik ederek, yeni ürünlerin konumlandırılmasında önemli katkılar sağladı.

Meslek hayatına 1995-2006 yılları arasında Koç Yatırım’da Yurt İçi Satış ve Pazarlama Müdürü olarak devam eden Alphan Akiz, 2006-2013 yıllarında Yapı Kredi Yatırım’da Genel Müdür Yardımcısı olarak önemli başarılara imza attı. Ardından 2013-2015 yıllarında Akbank’ta Bölüm Başkanı pozisyonunda bulunan Akiz, son olarak 2015-2024 yılları arasında Ak Yatırım’da Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Alphan Akiz, 2011 yılında INSEAD Business School’da "Growing Leaders To Grow The Business" programını tamamlayarak liderlik ve stratejik yönetim konularında kendini daha da geliştirdi. Yeni görevinde, Ata Yatırım’ın büyüme hedeflerini gerçekleştirerek liderlik yolunda önemli adımlar atması bekleniyor

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