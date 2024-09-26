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Aydın Doğan bir şirketini daha sattı! DMC Müzik'in tamamı artık Fransız devine ait...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
26.09.2024 13:35
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Doğan Holding, DMC Müzik’in kalan yüzde 40 hissesini Fransız müzik devi Believe International’a sattığını duyurdu. Daha önce, Nisan 2020'de şirketin yüzde 60 hissesini 23,4 milyon dolara aynı şirkete satan Doğan Holding, bu kez yüzde 40 hisse için 38 milyon 275 bin 245 Euro bedel karşılığında anlaşmaya vardı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, satış ve devir işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Bu hamleyle birlikte Believe International, DMC Müzik’in tamamına sahip olmuş oldu.

Aydın Doğan bir şirketini daha sattı! DMC Müzik'in tamamı artık Fransız devine ait...

Doğan Holding, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla DMC Müzik'in Doğan Holding'te kalan yüzde 40 hissesini Fransız Believe International’a sattığını duyurdu.

Nisan 2020’de 23,4 milyon dolara şirketin yüzde 60 hissesini aynı şirkete satan Doğan Holding, geri kalan yüzde 40 hissesi için de 38 milyon 275 bin 245 Euro'ya anlaşmaya vardı.

Doğan Holding'ten KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Believe International, Doğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş.'nin (DMC) % 60 oranındaki payını (8.171.903 TL nominal değerli pay), Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı DMC Invest B.V.'den 21.07.2020 tarihinde satın almıştır.

Bu defa; DMC Invest B.V.'nin sahip olduğu kalan % 40 oranındaki payın (5.447.934 TL nominal değerli pay) 38.275.245 Euro bedel ile Believe International'a satış ve devir işlemleri tamamlanmıştır."

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