'Bedelini ödedik' Yurt dışında şubesi vardı, Türkiye'nin dev firması iflas etti! Büyük markalara üretim yapıyordu

Bir şirket daha iflas etti. Yaşanan ekonomik zorlukların en ağır faturalarından birini de iş sahipleri ödüyor. Ekonomik olarak dar boğaza giren firmalardan peş peşe kötü haberler geliyor. Tekstil sektörü adeta kara günler yaşarken; bazı firmalar yönünü Mısır'a çevirmiş olsa da bazıları maliyetlerle mücadele edemiyor.

İFLAS ETTİ

Son olarak ise İstanbul merkezli 3F Tekstil iflas etti. Geçen sene bir yıllık iflas koruması alan şirketin konkordato komiser heyetinin görevi sona erdirilerek daha önce uygulanan tedbir kararları kaldırıldı.

Geçen sene konkordato ile eden firma, borçlarını ödeyemediği ve mali yapısını düzeltemediği için tasfiye süreci de başlamış oldu.

"BEDELİNİ İŞ DÜNYASI ÖDEDİ"

Zara, Bershka, Next, LC Waikiki, Mango ve Resort gibi dev markalara çalışan şirketin, İstanbul ve Barcelona'da şubeleri bulunuyordu. İflasın ardından Reuters'a konuşan bir 3F yetkilisi şu cümleleri kurdu:

"Faizler bir anda yüzde 60-70’leri görünce bu iş dünyasının kaldıramayacağı bir durum haline geldi. Firmalar borcu yönetememeye başladı. Türkiye’nin bozuk enflasyonunun bedelini iş dünyası ödedi"