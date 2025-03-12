BİM'den FİLE market hamlesi geldi! Yeni bir şirket kuruluyor... Açıklama yapıldı

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden bir tanesi olan BİM'den yeni bir hamle geldi. BİM, bünyesinde faaliyet gösteren FİLE marketlerinin bağımsız bir şirket haline getirmeye hazırlanıyor.

Bir süredir Türkiye genelinde şubeleşme sürecinde olan FİLE, değişikliklerin tamamlanmasıyla beraber, BİM'den ayrılıp farklı bir anonim şirket olarak devam edecek.

BİM'DEN KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

BİM, FİLE markasının ayrı bir şirket yapısı ile faaliyet göstermesi amacıyla işlemlere başlama kararı alırken konuyla ilgili açıklama da geldi. BİM tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu, Şirket'imizin gıda perakendeciliği alanında halen ayrı bir organizasyon yapısıyla faaliyet gösteren markası FİLE'nin, ayrı bir şirket yapısı ile faaliyet gösterebilmesi amacıyla, tek pay sahibinin Şirketimiz olacağı 250.000 TL sermayeli bir anonim şirket kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar vermiştir."