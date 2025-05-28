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Binlerce işsizin olduğu kentte Vali isyan etti: 'İş beğenmiyorlar'

İşsizlik Türkiye'nin yıllardır gündeminde olan bir konu. Çalışmalar yapılsa da sayılarda belirgin bir düşüş görülmüyor. İş bulamayanlar maaşlardan, işverenler de çalışan bulamamaktan şikayetçi. Kütahya Valisi Musa Işın da kentte 3 bin işsiz olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız iş beğenmiyor" dedi.

Binlerce işsizin olduğu kentte Vali isyan etti: 'İş beğenmiyorlar'
Ufuk Dağ

Kütahya’da İstihdam ve Kariyer Fuarı’na katılan Vali Musa Işın, kentte 3 bin kadar kayıtlı işsizin olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız iş beğenmiyor. Bir taraftan iş arayanlara uygun iş bulamıyoruz, bir taraftan da işe uygun insan bulamıyoruz. Bizim sıkıntımız bu" diye konuştu.

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İSTİHDAM VURGUSU

Kentte iş arayanlarla işverenleri bir araya getirmeyi amaçlayan Kütahya İstihdam ve Kariyer Fuarı (KİKAF 2025), Zafer Meydanı’nda açıldı. Fuarın açılışına, Kütahya Valisi Musa Işın’ın yanı sıra Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Esin Güral Argat, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, iş insanları ve çok sayıda kişi katıldı. Vali Musa Işın, istihdam konusunun hem ülke hem de şehir düzeyinde önemli bir mesele olduğunu söyledi.

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"İLİMİZ BİR SANAYİ ŞEHRİ"

Kentte organize sanayi sayısını artırdıklarını ifade eden Vali Işın, "Bizim 6 tane organize sanayi bölgemiz halihazırda hayatiyetini devam ettirmektedir. Zafer OSB de bu sene inşallah üretime başlayacaktır. Bir tane de Tarım OSB, Simav'da bu sene inşallah faaliyete geçecektir. Ayrıca yine Simav'da karma OSB'de çalışmalar yürütülmektedir. Yine tarımda, Hayvancılık OSB'nin kuruluş aşamaları hızla devam etmektedir. İlimiz, bir sanayi şehridir, aynı zamanda tarımda da ilerleyen bir hüviyete sahiptir" diye konuştu.

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"ARKADAŞLARIMIZ İŞ BEĞENMİYOR"

Kütahya iş dünyasıyla bir araya geldikleri toplantılarda istihdam, işsizlik ve işçi bulamama gibi konuların sürekli gündeme geldiğini anlatan Vali Işın, "Bizim en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi bu, istihdam meselesi. İŞKUR Müdürümüz yüzde 6 oranında işsizliğimizin olduğunu söyledi. Fakat bizim gerek sahada gerek iş adamlarımızla yapmış olduğumuz sohbetlerde aslında böyle bir işsizliğin olmadığı kanaatine varıyoruz. Bizdeki kayıtlı işçi sayısını değerlendiriyoruz, işe katılanları değerlendiriyoruz. Bir taraftan iş adamlarımız istihdam sıkıntısından bahsederken, bir taraftan da 3 bin civarında kayıtlı işsizin ne anlama geldiğini değerlendiriyoruz ve şu kanaate varıyoruz; arkadaşlarımız iş beğenmiyor. Bir taraftan iş arayanlara uygun iş bulamıyoruz, bir taraftan da işe uygun insan bulamıyoruz. Bizim sıkıntımız bu. Belki bu fuar ona bir vesile ve adım olacaktır" diye konuştu.

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FUAR İKİ GÜN SÜRECEK

Konuşmaların ardından organizasyona destek veren firmalara teşekkür plaketleri verilirken, fuarın açılışı yapıldı. Vali Işın ve beraberindekiler, fuar alanını gezerek, firmaların stantları ziyaret etti. Kentte 2 gün sürecek fuar boyunca çeşitli seminer ve paneller de düzenlenecek. Fuar, 29 Mayıs’ta sona erecek. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya işsizlik
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