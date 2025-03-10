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BioNTech 665 milyon euro zarar etti! Kovid-19 aşılarından sonra... 2019'dan beri bir ilk oldu

10.03.2025 15:43
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Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19 aşısına talebin düşmesiyle geçen yıl 665,3 milyon avro zarar etti. Şirket açıklamasında, gelirlerdeki düşüşün başlıca nedeninin, şirketin dünya genelinde Kovid-19 aşılarının satışından elde edilen gelirlerinin düşmesi olduğu belirtildi. Alman şirket, bu yıl 1,7 ile 2,2 milyar avro arasında satış gerçekleştirmeyi hedefliyor.

BioNTech 665 milyon euro zarar etti! Kovid-19 aşılarından sonra... 2019'dan beri bir ilk oldu

BioNTech, 2024'ün son çeyreği ve yılın tamamına ilişkin finansal verilerini yayımladı. Buna göre, 2023’te 930,3 milyon avro net kar eden şirket, geçen yıl 665,3 milyon avro net zarar açıkladı. Böylece, şirket 2019'dan beri ilk kez bir mali yılda kar elde edemedi.

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BioNTech'in geliri ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 27 azalarak 2 milyar 751 milyon avroya geriledi. Şirket, 2023’te 3 milyar 819 milyon avro gelir elde etmişti.

Şirketin 2023’te 3,83 avro olan hisse başına net karı da 2024’te 2,77 avro zarara dönüştü.

"BAŞLICA NEDEN; KOVİD-19 AŞILARININ SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRİN DÜŞMESİ"

Şirket açıklamasında, gelirlerdeki düşüşün başlıca nedeninin, şirketin dünya genelinde Kovid-19 aşılarının satışından elde edilen gelirlerinin düşmesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Buna ek olarak, BioNTech'in işbirliği ortağı Pfizer Inc. (“Pfizer”) tarafından yapılan zarar yazmalar, şirketin brüt kardaki payını önemli ölçüde azaltmış ve bu da gelirleri olumsuz etkilemiştir.” denildi.

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Alman şirket, bu yıl 1,7 ile 2,2 milyar avro arasında satış gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Öte yandan, yüksek zarar ve satışlardaki düşüşe rağmen BioNTech'in, kansere karşı yeni ilaçların geliştirilmesine yatırım yapmak için yeterli kaynağı bulunuyor. Şirketin finansal verilerine göre, BioNTech, 2024 sonunda toplam 17,4 milyar avroluk nakit ve menkul kıymetlere sahip. Şirket, ABD'li ortağı Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısı satışından 20 milyar avrodan fazla kazanmıştı.

BioNTech'in araştırma ve geliştirme harcamalarının geçen yıl 1,78 milyar avrodan 2,25 milyar avroya çıkması dikkati çekti.

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"2025, KLİNİK ODAK PROGRAMLARIMIZDAN ÇOK SAYIDA ÖNEMLİ VERİ GÜNCELLEMESİNİN YAPILACAĞI BİR YIL OLACAK"

BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, geçen yıl kansere karşı yeni ilaçlar geliştirmek için önemli ilerlemeler gerçekleştirdiklerini belirterek “2025, klinik odak programlarımızdan çok sayıda önemli veri güncellemesinin yapılacağı bir yıl olacak.” ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgını sonrası odak noktasını kanser ilacı geliştirmeye kaydıran BioNTech, ilk kanser ilacını 2026'da piyasaya sürmeyi hedefliyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
BioNTech kovid-19
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