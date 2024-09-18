Bir dönemin efsanesi: Mutfakların vazgeçilmeziydi! Tupperware iflas başvurusunda bulundu...

Dünyaca ünlü saklama kabı markası Tupperware Brands, 700 milyon doları aşan borçları nedeniyle iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Mahkeme koruması altına girmek için çalışmalarını sürdüren Tupperware'in hisseleri olayın ardından yüzde 15,8 oranında değer kaybetti.

EKONOMİK KOŞULLAR ŞİRKETİ ZORLADI

Şirketin başkanı ve CEO Laurie Ann Goldman iflas başvurusunu duyuran açıklamasında, “Son birkaç yıldır şirketin mali durumu zorlu makroekonomik ortamdan ciddi şekilde etkilendi. Sonuç olarak, çok sayıda stratejik seçeneği araştırdık ve bunun ileriye dönük en iyi yol olduğuna karar verdik” ifadelerini kullandı.

ÖDEMELER AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK

Şirket, markasını korumak ve “Tupperware'in dijital öncelikli, teknoloji odaklı bir şirkete dönüşümünü daha da ilerletmek” amacıyla işletmenin satış süreci için mahkeme onayı arayacağını söyledi.

Şirket ayrıca iflas işlemleri sırasında faaliyetlerine devam etmek için onay arayacağını ve çalışanlarına ve tedarikçilerine ödeme yapmaya devam edeceğini belirtti.

Goldman, “Bu süreç boyunca değerli müşterilerimize sevdikleri ve güvendikleri yüksek kaliteli ürünlerle hizmet vermeye devam etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

AÇIKLAMA SONRASI HİSSELEER DÜŞTÜ

Firmanın hisseleri pazartesi günü 0.5099 dolardan işlem gördü. Bu değer geçtiğimiz yıl aralık ayında 2.55 doların üzerindeydi.

Tupperware, geçen yıl yeni bir yönetim ekibinin atanmasının ardından büyümeyi ateşlemek için operasyonlarını modernize etmek ve verimliliği artırmak için stratejik bir plan uyguladığını açıkladı.

100 BİN ALACAKLI VAR

Tupperware, Delaware Bölgesi için ABD İflas Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında varlık ve 1 milyar ila 10 milyar dolar arasında yükümlülük listeledi.

Başvuruda ayrıca 50 bin ila 100 bin arasında alacaklı olduğu belirtildi.

ESKİSİ GİBİ POPÜLER DEĞİLDİ

Adı hava geçirmez plastik kaplarıyla özdeşleşen Tupperware, son yıllarda tüketiciler arasındaki popülaritesini kaybetti ve büyük mağazalar zinciri Target aracılığıyla dağıtım yapma girişimi talihini tersine çeviremedi.

Tupperware'in web sitesine göre şirketin kökleri 1946'ya, kimyager Earl Tupper'ın “Büyük Buhran'dan kısa bir süre sonra bir plastik fabrikasında kalıplar oluştururken ilham bulmasına” dayanıyor.