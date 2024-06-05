Bir zamanların Forbes milyarderlerindendi! Markette elinde poşetlerle görüntülendi

'Dünyanın En Zenginleri' sıralamasında zirveye çıkan Mehmet Emin Karamehmet bir markette görüntülendi.

Snobmagazin'in haberine göre Forbes dergisinin 2010 yılında açıkladığı 'Dünyanın En Zenginleri' sıralamasında 4 milyar dolar ile en zengin Türk iş insanı olan Mehmet Emin Karamehmet, mütevazi yaşamıyla dikkat çekti.

İş insanı, Akatlar'da yer alan bir markette alışveriş yapmasının ardından aldığı ürünleri poşete koydu ve evinin yolunu tuttu.

MEHMET EMİN KARAMEHMET KİMDİR?

1 Nisan 1944 tarihinde doğan Mehmet Emin Karamehmet Çukurova Holding'in sahibi, eski medya patronu, iş insanı ve Forbes dergisinin 2010 yılında açıkladığı "dünyanın en zenginleri" sıralamasında 4 milyar dolar ile en zengin Türk iş insanı olmuştu. Mehmet Emin Karamehmet, liseyi Tarsus Amerikan Koleji ve Robert Kolejde tamamladı. Ardından İngiltere'de bulunan Dover College'da ekonomi eğitimi aldı. Mehmet Emin Karamehmet'in başkanlığını yaptığı dönemde (1969-1970) Mersin İdmanyurdu birinci ligi dördüncü sırada tamamlamıştır.

1994 yılında Murat Vargı ile Turkcell'i kurdu, 1999 yılında ise Digiturk'ü kurmuştur.

Yönetim kurulu başkanı olduğu Çukurova Holding; otomotiv, endüstri, inşaat, iletişim ve bilgi teknolojileri, medya, taşımacılık ve hizmet, finansal hizmetler, enerji gibi sektörlerde faaliyet göstermiştir.

Mehmet Emin Karamehmet 2002 yılında Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren petrol şirketi Genel Enerji'yi kurmuştur. Daha sonra şirketin %50'si Nathaniel Philip Rothschild'in kurduğu Vallares yatırım şirketi tarafından satın alınmıştır. Bu birleşme neticesinde 4 milyar dolar değerinde bir şirket ortaya çıkmıştır

