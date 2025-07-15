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Bodrum'da alev alev yanmıştı! Lüks motoryatın sahibi o aile çıktı, kılpayı kurtuldular

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Ezgi Sivritepe

13 Temmuz tarihinde Bodrum'da yanan lüks motoryatın sahibi belli oldu. Omix markasının sahibi Mıstaçoğlu Şirketler Grubu yöneticilerinden Faruk Mıstaçoğlu motoryatın sahibi çıktı. Muğla Emniyet Müdürlüğü yangının çıkış nedeni için soruşturma başlattı.

Gectiğimiz Cumartesi günü Muğla'nın Bodrum ilçesinde lüks bir motoryat yanmıştı. Mıstaçoğlu Holding yöneticisi Faruk Mıstaçoğlu'nun motoryatı söndürme çalışmalarının ardından denizin dibine batmıştı.

Bodrum da alev alev yanmıştı! Lüks motoryatın sahibi o aile çıktı, kılpayı kurtuldular 1

MISTAÇOĞLU AİLESİ TEKNEDEYDİ!

Cemiyet dünyasının korkutan yangına ekipler hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın sırasında Faruk Mıstaçoğlu ve eşi Banu Mıstaçoğlu'nun teknede olduğu öğrenilirken, olay sırasında şans eseri kimse yara almadı.

Bodrum da alev alev yanmıştı! Lüks motoryatın sahibi o aile çıktı, kılpayı kurtuldular 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muğla Emniyet Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerin ardından yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bodrum iş adamı tekne
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ve kulaklarına ölüm fısıldadı..yaninizdayiz diye..umulurki garibanuhtac ailelere yardımları artarak devam eder..herşeyde bir hayır vardır...nokta..
Acaba yatı kim yaktı modelimi geçmişti sigorta ne kadar ödeyecek acaba vs.vs.
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