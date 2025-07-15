Bodrum'da alev alev yanmıştı! Lüks motoryatın sahibi o aile çıktı, kılpayı kurtuldular

Gectiğimiz Cumartesi günü Muğla'nın Bodrum ilçesinde lüks bir motoryat yanmıştı. Mıstaçoğlu Holding yöneticisi Faruk Mıstaçoğlu'nun motoryatı söndürme çalışmalarının ardından denizin dibine batmıştı.

MISTAÇOĞLU AİLESİ TEKNEDEYDİ!

Cemiyet dünyasının korkutan yangına ekipler hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın sırasında Faruk Mıstaçoğlu ve eşi Banu Mıstaçoğlu'nun teknede olduğu öğrenilirken, olay sırasında şans eseri kimse yara almadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muğla Emniyet Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerin ardından yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.