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Bodrum'da patlayan teknenin sahibi belli oldu! İş dünyasında Beşiktaşlı olmasıyla biliniyor...

Kurban Bayramı tatili için Bodrum'dan Göcek'e gitmeye hazırlanan lüks tekne yakıt ikmali sonucunda patlamıştı. Üç kişinin yaralandığı kazada tekne sahibinin kim olduğu öğrenildi. 'Aslan' adlı teknenin sahibi eski Beşiktaş JK yöneticisi, Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları'nın sahibi iş insanı Hüseyin Yücel olduğu öğrenildi.

Bodrum'da patlayan teknenin sahibi belli oldu! İş dünyasında Beşiktaşlı olmasıyla biliniyor...
Ezgi Sivritepe

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tekne patlamış ve gündem olmuştu. Yakıt ikmali için akaryakıt istasyonuna yaklaşırken patlayan teknenin hangi nedenden dolayı patladığı ise bilinmiyor. Üç kişinin yaralandığı kazada, tekne Bodrum'dn Göcek'e hareket edecekti.

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Tekne sahibinin kim olduğu ise öğrenildi. Yücel ailesine ait olan ve Hüseyin Yücel'in oğlunun adını taşıyan 'Aslan' adlı teknede aile fertlerinden kimse yoktu. Hüseyin Yücel, Göcek'te teknelerinin gelmesini bekliyordu.

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AİLEDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Olay sonrası Hüseyin Yücel cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yaşanan kazanın ardından çevre güvenliği sağlanırken, marina işletmesi de benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için önlemlerini aldı.

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HÜSEYİN YÜCEL KİMDİR?

Yücel, iş dünyasının yanı sıra Beşiktaşlı kimliğiyle de bilinmekte. Beşiktaş JK Başkanı Hasan Arat'ın yönetiminde ikinci başkan olarak görev alan Yücel, yapılan son seçimlerde mevcut Beşiktaş JK Başkanı Hasan Arat'ın karşısında aday olmuş ancak seçimi kazanamamıştı.

Ayrıca, Yücel Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları'nın sahibi.

Kaynak: Sabah

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Bodrum beşiktaş tekne
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