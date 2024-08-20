FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası
  4. Brand Week Istanbul’un teması belli oldu

Brand Week Istanbul’un teması belli oldu

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
20.08.2024 13:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brand Week Istanbul, yaratıcı dünyanın liderlerini bu sene “Bir Tarihin Başlangıcı” temasıyla bir araya getiriyor.

Brand Week Istanbul’un teması belli oldu

4-8 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde geleceğe yön verecek trendleri dünyanın farklı yerlerinden gelecek uzmanlarla keşfe çıkacak olan Brand Week Istanbul’un bu seneki teması belli oldu.

Yaratıcılığın, iş dünyasının, kültür tüketiminin büyük bir değişim yaşadığı ve bir kırılma noktasında olduğu düşüncesinden yol çıkarak belirlenen “Bir Tarihin Başlangıcı” teması altında; eşi benzeri görülmemiş zamanların yaratıcı endüstriler ve iş dünyası üzerindeki derin etkileri uzman isimler tarafından tüm detayları ile ele alınacak.

“Bir Tarihin Başlangıcı” teması altında gerçekleşecek olan ilham verici sunumlar, sektörün kritik alanlarına dokunan paneller, marka işbirliklerine önayak olacak özel toplantılar, sektör uzmanları ile genç profesyonelleri bir araya getiren sertifika programları, üniversite öğrencilerini marka temsilcileriyle buluşturan etkinlikleriyle 12’inci kez yılın en ilham verici haftası olmaya hazırlanan Brand Week Istanbul’un programı; zamanın ruhunu okuyan, kapsayıcı ve çok katmanlı bir içerik etrafında kurgulanıyor.

Ekonominin gidişatından uluslararası ilişkilerdeki çalkantılara, kültür tüketiminden yapay zekâ destekli çözümlerin iş dünyasındaki etkisine kadar yaşama doğrudan dokunan onlarca konu, yüzlerce farklı uzman tarafından masaya yatırılacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da festivale katılacak konuşmacılar arasında dünyaca tanınan birçok isim yer alıyor. Lady Gaga, Usher ve Barack Obama gibi isimlerin dijital alemdeki stratejilerine yön veren Mark Adams, pazarlama mizahı ustası ve ödüllü pazarlamacı ve karikatürist Tom Fishburne, bilinçli makineler üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan filozof ve yapay zekâ uzmanı Riccardo Manzotti, Türkiye’nin önde gelen kalemlerinden yazar ve şair Murathan Mungan, British Royal Academy ve Rahmi Koç Bilim Madalyası sahibi uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Ayşe Zarakol, 2800’den fazla lider üyesi ile dünyanın en önemli pazarlama network’ü Marketing Society’nin CEO’su Sophie Devonshire ve oyuncu Demet Evgar bu sene yılın en ilham verici haftasında yer alacak yüzlerce konuşmacıdan sadece birkaçı.

BWI24_Tema_SM 1080x1080_v2

Hem gündemi şekillendiren hem de geleceği belirleyen konu ve konuşmacılarının yanı sıra Felis Ödülleri, Lovemarks Ödül Töreni, Fark Yaratan Kadınlar gibi yan etkinliklere ek olarak bu sene birçok farklı alanda sertifika programlarına da yer verilecek. Geçen yıllarda yer alan Brand Academy, Strateji Akademisi ve Creators Academy yine katılımcılarını bekliyor olacak.

Bu sene eklenen yeni programlar ise; e-ticaretin tüm adımlarının detaylıca işleneceği E-Ticaret Akademisi, sektörü ve gündemi belirleyen işlevi “medyayı” odağına alan Medya Akademisi ve “seçimler yılı” olarak anılan 2024’te 60’dan fazla ülkede gerçekleşecek olan seçimlerin dünya dengelerini nasıl değiştireceğinin tartışılacağı Yeni Siyasetin Başlangıcı.

4-8 Kasım tarihlerinde 11’incisi gerçekleşecek olan Brand Week Istanbul’a dair detaylı bilgilere internet sitelerinden ulaşılabiliyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
marka
En Çok Okunan Haberler
Dilan Polat'ın çıtası düştü: Ezber bozan kare

Dilan Polat'ın çıtası düştü: Ezber bozan kare

Reha Muhtar'dan kötü haber! Gece yarısı düştü entübe edildi

Reha Muhtar'dan kötü haber! Gece yarısı düştü entübe edildi

Ne maaş verirse versin olmuyor! 70, 100, 150 bin TL…

Ne maaş verirse versin olmuyor! 70, 100, 150 bin TL…

Starbucks'tan sonra Coca Cola... Boykot ürünleri aynı sonra kaçamadı

Starbucks'tan sonra Coca Cola... Boykot ürünleri aynı sonra kaçamadı

Yusuf Dikeç'in ikonik pozuna haksız kazanç uyarısı

Yusuf Dikeç'in ikonik pozuna haksız kazanç uyarısı

Maliye, milyonlarca kişi olduğunu ortaya çıkardı

Maliye, milyonlarca kişi olduğunu ortaya çıkardı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.