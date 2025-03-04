Bu işi yaparak asgari ücreti ikiye katlıyor! Gençlere ek iş olarak yapmasını tavsiye ediyor: "Ortalama 50 bin TL kazanıyoruz"

Unutulmaya yüz tutan ve teknolojinin gölgesinde kalan Ramazan ayının vazgeçilmez simgelerinden biri olan davul ile sahura kaldırma geleneği, Bolu'da hala canlılığını koruyor. Gölyüzü Mahallesi'nde davulculuk yapan Erkan Babat, sahur saati yaklaştığında vatandaşları davul eşliğinde sahura kaldırıyor. 16 yaşında babasından örnek alarak davulculuk mesleğine başladığını söyleyen Babat, 20 yılı aşkındır bu işi yaptığını ifade etti.

"GÖNLÜ ZENGİN, BAHŞİŞ ALIYORUZ"

Bahşiş alarak gelir elde ettiklerini ifade eden Erkan Babat, "Herkesin durumu çok iyi değil. Bir bakıyorsunuz, çok güzel bir daire, bina var ama bir de bakıyorsunuz, gecekonduda yaşayan bir adam var. Onun gönlü zengin, bahşiş alıyoruz. Aynı zamanda mahallede cami ya da okul olursa onlara da katkımız oluyor, faydamız dokunuyor" dedi.

"BAZEN BİRİ 'İSTEMİYORUM' DİYE BAĞIRIYOR"

Bazı insanların davul çalınmasından rahatsızlık duyduğunu dile getiren Babat, "Çalışma süremiz hava durumuna bağlı olarak 45 dakika ile 1 saat arasında değişiyor. Yağış olunca ister istemez duruyoruz, yoruluyoruz. Kimisi diyor ki 'Çocuğum hasta oluyor' Eğer gerçekten çocuğu hastaysa, oradan geçerken saygı duyuyoruz ama bazen biri çıkıp bağırıyor, 'Ben istemiyorum' diyor. Çoğu kişi, 'Eskiden bu gelenek vardı' diyor. Bizim zaten geleneğimiz, göreneğimiz bu. Şimdi insanlar, 'Telefonum var, çalar saat var' diyor ama telefon bozulur, şarjı biter. Biz de elimizden geldiğince görevimizi yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"ORTALAMA 40-50 BİN LİRA KAZANIRLAR"

Gençlerin ek iş olarak davulculuk yapabileceklerini ifade eden Babat, "Gençler bu işi ek iş olarak yapsınlar. Yine de ellerinde bir meslek olsun, okusunlar. Eğer bu işi yapacaklarsa ek gelir olarak yapsınlar. Ortalama 40-50 bin lira kazanırlar" ifadelerini kullandı.

(İHA)