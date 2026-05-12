Burgan Bank'tan 2026'nın ilk çeyreğinde 500 milyon TL net kar

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Burgan Bank, yılın ilk 3 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, Türkiye ekonomisine konsolide bazda 153 milyar lira tutarında kredi desteği sunan banka, konsolide aktif büyüklüğünü 207,5 milyar lira seviyesine yükseltti.

Finansal büyümesini sürdüren Burgan Bank, 500 milyon lira net kar elde ederken, kurumsal ve ticari bankacılık alanında reel sektöre sağladığı finansman desteğini 122,1 milyar lira seviyesine taşıdı. Bu büyüklüğün 86,2 milyar lirası nakdi, 35,9 milyar lirası ise gayrinakdi kredilerden oluşurken, yılın ilk döneminde dengeli büyüme yapısı korundu.

