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Çalışanlar için 45 gün izin formülü! 2025'te oluyor, 1 Ocak'tan itibaren...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
12.12.2024 11:32
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Çalışanlar dikkat! 2025 yılı resmi tatil günlerini en verimli şekilde değerlendirmek isteyen çalışanlar için alınacak izinlerle ne kadar fazla tatil yapılabileceği belli oldu. 2025 yılında toplam 15 gün resmi tatil var. Buna göre yalnızca 14 gün izin kullanılarak 45 güne kadar tatil yapılabilecek. İşte kullanılabilecek izinlerle daha fazla tatil yapmanın formülü...

Çalışanlar için 45 gün izin formülü! 2025'te oluyor, 1 Ocak'tan itibaren...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Çalışanların sene içinde kullanabilecekleri izin süresi kısıtlı olsa da özellikle resmi tatillerle birleştirerek daha fazla izin yapmak ve bu süreci keyifli tatillere dönüştürmek mümkün. 2025 yılında çalışanların 14 günlük izin alarak 45 gün izin kullanmasının formülü belli oldu. İşte işte izin planları için adım adım 2025 yılında her çalışana yardımcı olacak o rehber...

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YILBAŞI TATİLİ

2025 yılı yılbaşı tatili, çarşamba gününe denk geliyor. 30 ve 31 Aralık tarihlerinde alınacak iki günlük izinle toplamda beş günlük bir tatil yapmak mümkün.

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RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNDE 9 GÜNLÜK TATİL

2025 Ramazan Bayramı tatili, 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günlerine denk geliyor. 28 Mart Cuma günü izin alınarak toplamda 5 günlük bir tatil yapmak mümkün. Daha uzun bir tatil planı için çarşamba, perşembe ve cuma günleri de izne eklenerek 9 günlük bir tatil fırsatı yakalanabiliyor.

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23 NİSAN’DA 5 GÜNLÜK TATİL

2025 resmi tatiller takviminde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor. Hafta başında ya da sonunda alınacak iki günlük izinle toplamda beş günlük bir tatil planı yapmak mümkün.

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1 MAYIS’TA 4 GÜNLÜK TATİL

2025 yılında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Perşembe gününe denk geliyor. 2 Mayıs Cuma günü izin alınarak hafta sonu ile birleştirilen 4 günlük bir tatil planı yapılabiliyor.

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19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI’NDA 3 GÜNLÜK TATİL

2025 yılında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu ile birleşen bu tatil, toplamda 3 günlük bir seyahat fırsatı sunuyor.

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3,5 GÜN İZİNLE 10 GÜNLÜK KURBAN BAYRAMI TATİLİ

2025 yılında Kurban Bayramı, 5 Haziran Perşembe günü arifeyle başlayarak 6-9 Haziran tarihlerini kapsıyor. 2, 3 ve 4 Haziran tarihlerinde (pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe yarım gün) alınacak 3,5 günlük izinle toplamda 10 günlük bir tatil planı yapılabiliyor.

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15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ’NDE 4 GÜNLÜK TATİL

2025 yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Salı gününe denk geliyor. 14 Temmuz Pazartesi günü izin alınarak toplamda 4 günlük bir tatil fırsatı yaratılabiliyor.

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

Bu yıl Zafer Bayramı cumartesi gününe denk geliyor ve keyifli bir hafta sonu kaçamağı için fırsat sunuyor.

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29 EKİM’DE 5 GÜNLÜK TATİL FIRSATI

Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Çarşamba günü kutlanacak. Hafta başında alınacak 1,5 gün ya da hafta sonunda 2 gün izinle toplamda 5 günlük bir tatil planı yapmak mümkün. (DHA)

Anahtar Kelimeler:
tatil yıllık izin çalışan izin
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