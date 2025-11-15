FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Çiçek sektörü ihracatta rekora koşuyor

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, yılın 10 ayında 137 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi.

Çiçek sektörü ihracatta rekora koşuyor
Cansu Akalp

Florasında 3 bin 500'den fazla endemik bitki türünü barındıran Türkiye, özellikle kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun gruplarında önemli miktarda ihracat gerçekleştiriyor.

Sera ve yaylada yıl boyunca üretimini sürdüren sektör temsilcileri, başta Hollanda olmak üzere 80 ülkeye satış yapıyor.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yılmaz, AA muhabirine, sektör olarak ihracatta güzel bir yıl geçirdiklerini belirtti.

Geçen yıl 10 ayda 117 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, "Bu yıl 10 aylık rakamlar sevindirici. Sektörde ihracatta yaklaşık yüzde 15'lik artış var. 137 milyon dolar seviyesindeyiz. 2025, yıl sonu itibarıyla bugüne kadar en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz sene olacak." dedi.

Yılmaz, dünyada ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönemde bu büyümenin önemli bir başarı olduğuna işaret ederek, çiçek sektörünün yılı artıyla kapatacağını kaydetti.

Çok pahalı değil ancak etki gücünün yüksek olmasından dolayı, insanların hediye olarak çiçeğe yöneldiğini anlatan Yılmaz, bu durumun da satışları olumlu etkilediğini dile getirdi.

"80'in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz"

İsmail Yılmaz, bu dönemde en fazla ihracatı her yıl olduğu gibi Hollanda'ya gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Hollanda'yı İngiltere, Almanya, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerin takip ettiğini belirten Yılmaz, "80'in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Var olan pazarlardaki payımızı artırdık. Hollanda çiçeğin toplanma merkezi, oradan tüm dünyaya yayılıyor. Hollanda pazarında artışımız daha yüksek oranda gerçekleşti. Yılı 155 milyon dolara yakın bir rakamla kapatacağız, şu anki siparişler bunu gösteriyor." diye konuştu.

Yılmaz, geçen yıl 141 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, bu sene ise rekora imza atmaya hazırlandıklarını kaydetti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kurum'da site aidatı açıklaması! Düzenleme geliyorBakan Kurum'da site aidatı açıklaması! Düzenleme geliyor
Galata Kulesi'ne yansıtıldı! Görenler telefona sarıldıGalata Kulesi'ne yansıtıldı! Görenler telefona sarıldı

Anahtar Kelimeler:
bitki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.