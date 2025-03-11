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Dev firma iflasın eşiğinde! Ünlü markalara üretim yapıyordu... 1 ay süre tanındı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
11.03.2025 08:35
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İstanbul merkezli ve Boyner, LCW, DeFacto, Inditex, Voice, Weirdfish ve Dunnes gibi markalar için üretim yapan tekstil firması Settriko ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Firma, mali sıkıntılar sebebiyle iflasın eşiğine geldi. Firma konkordato başvurusunda bulunurken mahkeme, şirketin toparlanabilmesi için 2024'ün Aralık ayında verilen 3 aylık süre sonunda ek bir ay daha süre tanıdı.

Dev firma iflasın eşiğinde! Ünlü markalara üretim yapıyordu... 1 ay süre tanındı

Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarından bir tanesi olan Settriko Tekstil'in mali olarak ciddi bir krizle karşı karşıya olduğu öğrenildi. Firma, iflasın eşiğine geldi. İşte detaylar...

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Ekonomim'de yer alan habere göre; özellikle triko ürünleriyle öne çıkan ve Boyner, LCW ve DeFacto gibi ünlü markalara üretim yaparak yerel pazarda geniş bir yer edinmiş olan firma, son dönemde yaşadığı mali zorluklar sebebiyle Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato başvurusunda bulundu.

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EK BİR AY DAHA TANINDI

Şirketin toparlanabilmesi için 2024 yılının Aralık ayında verilen 3 aylık sürenin sonunda mahkeme, ek bir ay daha süre tanıdı. Bu süreçte şirketin faaliyetlerinin denetimi için görevlendirilen üç kişilik konkordato komiserlerinin görevlerine devam edilmesine karar verildi.

Settriko Tekstil'in, verilen 1 aylık mühlet süresi içerisinde beklenen gelişmelerin yaşanmaması halinde iflasını açıklamak durumunda kalabileceği belirtildi.

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ÜRETİM YAPTIĞI ÇOK SAYIDA ÜNLÜ MARKA VAR

2008 yılında kurulan şirket, İstanbul'da 3 bin metrekarelik alanda yıllık 1 milyon 700 bin adet üretim yapıyor. Şirket iç piyasada Boyner, LCW ve DeFacto; Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, İtalya, İspanya, Polonya, İrlanda, İngiltere ve Danimarka gibi birçok ülkedeki dünya markalarına üretim gerçekleştiriyor.

Bu ülkelerdeki önemli markalardan bazıları ise; Liberty, Missamerica, Seven Sisters, Voice, Dunnesstore, Inditex ve Weirdfish.

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Anahtar Kelimeler:
iflas firma
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