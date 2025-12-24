Dev firmalar yapay zeka yatırımlarıyla dikkat çekiyor

Özel sektördeki yapay zeka yatırımlarına dev şirketler hız kesmeden devam ediyor. Dev holdingler de yaptıkları yapay zeka yatırımları ve yeni projelerle hem teknoloji ekosistemini büyütmeyi hem de küresel rekabette Türkiye’nin konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Ahlatcı Holding son yıllarda nano teknoloji, ileri malzeme mühendisliği alanında yaptığı teknoloji yatırımlarına yapay zekâ ve ileri yazılım alanında stratejik bir adım atarak telekom, kıymetli madenler, bankacılık ve finans gibi dijital dünyanın ihtiyaç duyduğu sektörlere odaklanarak tüm dijital taleplere yönelik çözümler geliştiren Bixcod Teknoloji’yi bünyesine kattı.

Bu satın alma ile Holding, yalnızca grup şirketlerinin dijital dönüşüm sürecinin hızlandırmaya paralel olarak küresel ölçekte şekillenen ve mevcut ekonomik modelleri kökten dönüştüren “yapay zekâ ekonomisinin” aktif bir oyuncusu olmayı hedefliyor.

“BU YATIRIM, TÜRKİYE’NİN DİJİTAL GELECEĞİ İÇİN ATILMIŞ GÜÇLÜ BİR ADIMDIR”

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, yatırımı şu sözlerle değerlendirdi:

“Yapay zekâ ve dijital dönüşüm, artık şirketler için bir tercih değil; sürdürülebilir büyümenin ve küresel rekabetin ön koşulu. Geleceğin ekonomisi, teknolojiyi üreten ve yönetenler tarafından şekillenecek. Bixcod Teknoloji’nin Ahlatcı Holding bünyesine katılması; yalnızca grup şirketlerimizin dijital dönüşümünü hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin yapay zekâ ve yazılım ekosisteminde güçlü, yerli ve güvenilir çözümler üretme kapasitesini artıracaktır. Bu yatırım, bugünü değil; ülkemizin dijital geleceğini hedefleyen uzun vadeli vizyonumuzun bir parçasıdır.”