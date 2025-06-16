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Dev markalar için çalışıyordu! Bu iflas her şeyi değiştirebilir, 3 firmadan peş peşe kötü haber geldi, sektörde şok etkisi yarattı...

Tekstil sektörü sıkı para politikası nedeniyle finansal imkanlara ulaşamamanın faturasını ağır ödüyor. Sadece küçük işletmeler değil dünya devlerine üretim yapan tekstil fabrikaları da iflasın eşiğine geldi. Büyük markalara üretim yapan 3 tekstil fabrikası konkordato ilan etti.

Dev markalar için çalışıyordu! Bu iflas her şeyi değiştirebilir, 3 firmadan peş peşe kötü haber geldi, sektörde şok etkisi yarattı...
Ezgi Sivritepe

Son dönemde ekonomik zorlukların yaşanmasının bedelini tekstil sektörü ödüyor. Sıkı para politikasından dolayı finansal kaynaklara ulaşmakta yaşanan zorluklar birçok sektörü dar boğaza sokarken tekstilden iyi haber nereden gelmiyor. Küçük ve orta işletmeler finansal zorluklara daha fazla dayanamayıp iflas bayrağını çekerken artık büyük işletmelerden de konkordato haberleri gelmeye başladı.

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Büyük giyim markalarına üretim yapan 3 tekstil işletmesinden kötü haber geldi. Dev şirketlere üretim yapan Keytex Tekstil, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, Keytex Tekstil için 3 aylık geçici mühlet kararı aldı.

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TEMMUZ AYININ SON HAFTASINDA KARAR VERİLECEK

Şirketin finansal tablolarını incelemek üzere üç kişilik konkordato komiser heyeti oluşturuldu. Heyetin hazırlayacağı rapor sonucunda şirket hakkında ikinci karar temmuz ayının son haftasında verilecek.

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2003 yılından beri üretimde olan Eze Triko ve Mi Triko Tekstil de iflas bayrağını çekiyor. Büyük markalara üretim yapan şirketler konkordato talebi sektörde büyük şaşkınlık oluşturdu.

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17 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak duruşma, şirketin mali durumunun geleceği hakkında daha net bir tablo ortaya koyacak. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini kabul ederek geçici mühlet verdi ve bu karar doğrultusunda duruşmanın yapılmasına karar verildi.

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TEDARİK ZİNCİRİ DEĞİŞEBİLİR

Eze Triko ve Mi Triko Tekstil’in konkordato ilan etmesi, sektördeki birçok şirketin de benzer mali zorluklarla karşı karşıya olduğunu gözler önüne seriyor. Şirketin geleceği, yapılacak olan duruşmanın sonucuna bağlı olarak şekillenecek. Bu gelişme, özellikle markaların tedarik zincirlerinde değişikliklere neden olabilir ve sektörün geleceğiyle ilgili daha fazla belirsizlik oluşturabilir.
Kaynaklar:
Sözcü - Patronlar Dünyası

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Anahtar Kelimeler:
iflas Tekstil Konkordato
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