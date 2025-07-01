Dev markanın o ürünleri acilen toplatılıyor! 'Hemen fişi çekin' açıklaması geldi, iade için çağrı yapıldı

İngiltere’nin önde gelen süpermarket zincirlerinden Sainsbury’s, üç elektrikli ev aleti için acil geri çağırma butonuna bastı. Yapılan açıklamada, Bosch tost makinesi, Nutribullet blender ve Tower fritöz modellerinin potansiyel yangın tehlikesi taşıdığı belirtildi.

BOSCH'UN MODELLERİNDE TEKNİK ARIZA

Özellikle Bosch Styline TAT8613GB ve TAT8611GB model tost makineleri dikkat çekti. Hem siyah hem de beyaz renkli versiyonları kapsayan bu modellerde, elektronik bileşenlerin aşırı ısınmasına neden olabilecek teknik bir arıza tespit edildi.

Bosch üreticileri, söz konusu modellere sahip kullanıcıların cihazı derhal prizden çekerek kullanmayı bırakmalarını ve ürünü iade etmelerini istedi.

YANGIN ÇIKARTABİLİR

Sainsbury’s açıklamasında, Nutribullet marka blender ve Tower marka fritöz modellerinin de benzer riskler taşıdığına dikkat çekti. Her iki cihaz da aşırı ısınma veya elektriksel arıza nedeniyle yangın çıkarma ihtimali taşıyor.

Etkilenen ürünlere sahip olan müşterilere şu uyarılar yapıldı:



"Cihazları hemen prizden çıkarın. Ürünleri kullanmayı durdurun. En yakın Sainsbury’s mağazasına ya da üretici firmaların iletişim noktalarına iade edin. Daha fazla bilgi için resmi geri çağırma duyuruları incelenebilir."