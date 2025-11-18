FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Dev seyahat platformu el değiştiriyor! Bir holding tüm payları devraldı

Tera Holding, ünlü seyahat platformlarından Tatilsepeti.com’un sahibi DLT Turizm’in tüm paylarını devralmak için sözleşme imzaladığını açıkladı. Satın alma sürecinin tamamlanabilmesi için Rekabet Kurumu'nun onayı gerekiyor.

Dev seyahat platformu el değiştiriyor! Bir holding tüm payları devraldı
Hande Dağ

Tera Holding, Türkiye’nin önemli seyahat platformlarından Tatilsepeti.com’un sahibi DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin tüm paylarını satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, pay devir sözleşmesinin taraflar arasında imzalandığı açıklandı.

Dev seyahat platformu el değiştiriyor! Bir holding tüm payları devraldı 1

Holding, satın alma görüşmelerinin 14 Ekim 2025’te başladığını hatırlatarak bu adımın faaliyet gösterilen alanlarda büyüme stratejisi ve yatırım portföyünü çeşitlendirme hedefi çerçevesinde atıldığını belirtti.

Dev seyahat platformu el değiştiriyor! Bir holding tüm payları devraldı 2

KAP açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"17.11.2025 tarihinde sermayesinin tamamına Şirketimiz tarafından sahip olunan bağlı ortaklığımız Tera Turizm ve Ticaret A.Ş. ile DLT Turizm’in pay sahipleri arasında, DLT Turizm sermayesini temsil eden payların yüzde 100’ünün devralınmasına yönelik pay alım satım sözleşmesi imzalanmıştır."

Pay devrinin tamamlanması, Rekabet Kurumu’nun izni başta olmak üzere işlem ön şartlarının gerçekleşmesine bağlı olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pasifik Holding'in halka arzına yoğun ilgi gösterildi! Açıklama geldiPasifik Holding'in halka arzına yoğun ilgi gösterildi! Açıklama geldi
Oturma odanızdan para kazanın! Yeni başlayanlar için 7 yatırım ipucuOturma odanızdan para kazanın! Yeni başlayanlar için 7 yatırım ipucu

Anahtar Kelimeler:
tatil seyahat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.