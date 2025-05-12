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Dev su markaları satışa çıktı! O şirketten hamle geldi teklifler gelmeye başladı... Konuşulan rakam dudak uçuklattı

İsviçreli gıda devi Nestle küresel su işini satmak için kolları sıvadı. Perrier ve San Pellegrino gibi markaları satmak için Nestle yatırım bankası Rothschild'i yetkilendirdi. Satış sürecinin bu yıl içerisinde başlatılması bekleniyor. Nestle'nin yeni CEO'su Laurent Freixe dev grubun önde gelen markalar ile yeni bir yol haritası oluşturması bekleniyor.

Dev su markaları satışa çıktı! O şirketten hamle geldi teklifler gelmeye başladı... Konuşulan rakam dudak uçuklattı
Ezgi Sivritepe

2024 yılının Kasım ayında Nestle, su işini 1 Ocak itibarıyla bağımsız bir küresel birim haline getireceğini açıklamıştı. Dev şirket, su biriminde kapasite sorunları yaşadığını ifade etmişti. Nestle'den konu ile ilgili adım geldi. Buna göre, Nestle, Perrier ve San Pellegrino gibi markaları içeren küresel su işini satmak üzere yatırım bankası Rothschild’i yetkilendirdi.

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TEKLİFLER GELMEYE BAŞLADI!

CNBC-e'nin Reuters'tan aktardığı habere göre, Platinum Equity, Blackstone ve One Rock Capital Partners gibi özel sermaye fonları şimdiden olası tekliflerle ilgili erken aşama görüşmeler yaptı. PAI Partners ve Clayton Dubilier & Rice (CD&R) gibi diğer fonların da ilgilendiği ifade ediliyor. Ancak sürecin kesin bir satışla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz belli değil.

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Yeni CEO Laurent Freixe liderliğinde Nestle, 2 bine yakın markasından yaklaşık 30'una odaklanma stratejisi izliyor. Şirket, KitKat, Nescafe, NAN bebek maması ve Maggi gibi güçlü markaları önceliklendiriyor.

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HİSSELERİN BİR KISMINI ELİNDE TUTMAK İSTİYOR

Ayrıca, kaynaklara göre Nestle, su birimindeki hisselerinin bir kısmını elinde tutmayı planlıyor. Söz konusu birimin 5 milyar euroyu (5,6 milyar dolar) aşan bir değere ulaşabileceği ifade ediliyor.
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ÜRETİM TESİSLERİ YASALARA UYGUN!

Analistler Perrier markasında üretim kaynaklı sıkıntılar yaşandığı ve Fransız yetkililerle Nestle arasında süregelen bir anlaşmazlık olduğu söyleniyor. Şirket tarafından daha öncesinde yapılan açıklamada, ürünlerin güvenli olduğunu ancak bazı tesislerde yerel yönetmelikşere tam uyum olmayabileceğini kabul etmişti. Nestle, şu anda Fransa'daki tüm su üretim noktalarının yasalara uygun şekilde faaliyet gösterdiğini de vurguluyor.
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2021 YILINDA DA SATMIŞTI

Pandeminin ardından şişelenmiş su pazarında işlerin iyi gitmemesi sonrası Nestle 2021 yılında Kuzey Amerika'daki su markalarını 4,3 milyar dolara satmıştı. Şirketin su birimi 2024'ün ilk çeyreğinde gelirini %2,9 artırarak 722 milyon İsviçre frangına (874 milyon dolar) ulaştı. Bu rakam Nestle'nin toplam gelirinin %4'ünden azını oluşturuyor.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Nestle su satış
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