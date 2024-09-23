Dgpays ve Arcapita Konsorsiyumu NEOPAY'in çoğunluk hissesini Mashreq'ten satın aldı

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 23 Eylül 2024 – EMEA bölgesinin önde gelen finansal teknoloji şirketlerinden Dgpays ve global yatırım firması Arcapita Group Holdings Limited, NEOPAY’in çoğunluk hissesini satın aldıklarını duyurdu. Mashreq Bank’ın dijital ödeme çözümleri sağlayıcısı olan NEOPAY, bu işlemle yaklaşık 385 milyon dolarlık bir işletme değerine ulaşmış durumda. Mashreq ise NEOPAY’de azınlık hissesi bulundurmaya devam edecek.

Bu satın almayla NEOPAY, Orta Doğu’nun hızla büyüyen dijital ödeme sektöründe stratejik bir dönemece giriyor. Dgpays’in gelişmiş teknoloji çözümleriyle desteklenecek olan NEOPAY, büyüme hızını daha da artırmayı ve bölge genelinde dijital ödeme hizmetlerinde yeni çözümler sunmayı hedefliyor. Özellikle BAE’de kartlı işlemlerin önümüzdeki beş yıl içinde çift haneli büyüme göstermesi beklentisi, NEOPAY için büyük bir fırsat sunuyor.

Dgpays CEO’su Serkan Ömerbeyoğlu, bu iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “NEOPAY’in dönüşüm sürecinde yer almak bizim için heyecan verici bir adım. Şirketin bölgedeki dijital ödeme alanındaki başarısını geniş bir coğrafyaya yayarak yeni fırsatlar yaratacağız. Dgpays olarak her zaman teknoloji ve stratejik ortaklıklar aracılığıyla finansal hizmetlerde dijital dönüşümü desteklemeye odaklandık. Bu misyon doğrultusunda, NEOPAY’in güçlü platformuyla birleşerek Orta Doğu pazarında önemli bir ivme kazanacağız” dedi.

Arcapita CEO'su Atif A. Abdulmalik ise NEOPAY’in güçlü büyüme potansiyeline dikkat çekerek, “BAE'nin genç ve teknolojiye yatkın nüfusu, hızla büyüyen GSYİH'sı ve hükümetin dijital dönüşüm politikaları, NEOPAY için büyük bir fırsat yaratıyor. Arcapita olarak, NEOPAY'in sunduğu dijital ödeme hizmetlerini daha da geliştirmek ve yeni pazarlara açılmak için bu iş birliğine tam destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Mashreq CEO’su Ahmed Abdelaal ise NEOPAY’in bölgesel lider olarak büyüme yolculuğunda bu önemli anlaşmanın yeni kapılar açacağını belirtti. Abdelaal, “Dgpays ve Arcapita’nın uzmanlığıyla NEOPAY’in daha geniş bir coğrafyada büyüme hedeflerine ulaşacağına inanıyoruz” dedi.

NEOPAY CEO'su Vibhor Mundhada ise yeni ortaklıkla şirketin büyüme ivmesinin daha da hızlanacağını vurguladı. “Dgpays ve Arcapita’nın desteğiyle dijital ödeme sektöründe daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyoruz. E-ticaret ve dijital ödeme çözümlerinde liderliğimizi pekiştirmek için kararlıyız” şeklinde konuştu.