Dünyaca ünlü ayakkabı devi satılıyor! Türkiye'de de mağazaları var

Dünyaca tanınan spor ayakkabı ve giyim markası Skechers USA Inc., yatırım şirketi 3G Capital tarafından hisse başına 63 dolar karşılığında satın alınması konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma tamamlandığında Skechers'ın halka açıklığının sona ereceği kaydedildi.

NTV'de yer alan habere göre; satın almanın finansmanının, 3G Capital tarafından sağlanan nakit ve JPMorgan Chase tarafından sağlanan borç finansmanı ile karşılanacağı öğrenilirken şirketin kurucusu ve CEO'su Robert Greenberg ise CEO olarak görevine devam edecek.

CEO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, Skechers CEO’su Robert Greenberg, basın açıklamasında, "Kanıtlanmış başarı geçmişiyle Skechers, küresel yatırım şirketi 3G Capital ile ortaklık kurarak yeni bir sayfa açıyor. En ikonik küresel tüketici şirketlerinin başarısına katkıda bulunan olağanüstü geçmişleri göz önüne alındığında, bu ortaklığın yetenekli ekibimizin tüketicilerimizin ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için uzmanlıklarını kullanırken şirketin uzun vadeli büyümesini destekleyeceğine inanıyoruz" dedi.