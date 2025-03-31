En hızlı büyüyen ilk 50'nin arasında ama... İngiliz şirket Türkiye'den çekiliyor! 2 yıl önce pazara girmişti

Bireysel müşterilerin banka ve sigorta ürünleri hakkında daha şeffaf bilgi alabilmesi için 2010 yılında HesapKurdu kurulmuştu. Finansal ürün karşılaştırma konusunda pazarın liderliğini üstlenen İtalyan Multiply Group dünyanın bazı ülkelerinde yatırım faaliyeti yürütürken HesapKurdu için de yatırım yapmıştı.

EN HIZLI BÜYÜYEN 50 ŞİRKET ARASINDA

2019 yılında Hesapkurdu ile sigorta brokerlik şirketi Koalay güçlerini birleştirdi. 2023 yılında ise bu kez her iki şirket, satış sürecine adım attı. HesapKurdu Türkiye'nin önde gelen 17 bankası ile çalışmalarına deviyle çalışıyor. 2017 yılında en hızlı büyüyen 50 şirket arasında yer alan HesapKurdu, Endeavor Girişimi’nde ise en hızlı büyüyen 7’nci şirketi unvanını aldı. Koalay ise tıpkı HesapKurdu gibi Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketleriyle çalışıyor.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, 2023 yılında İngiliz BHL Group, HesapKurdu ve Koalay'ı eski İtalyan yatırımcılarına ve Türk sahiplerine satarak Türkiye'den çekildi.

2000 yılında Alessandro Fracassi ve Marco Pescarmona tarafından kurulan Multiply Group, İtalya'nın ilk fintech unicorn'u yarattı. Şirketin hisseleri 2007'den beri İtalyan Borsası'nda işlem görüyor.