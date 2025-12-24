FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Enerji devi bp, Castrol'deki yüzde 65'lik hissesini satıyor: Anlaşmaya varıldı

Enerji şirketi bp, Castrol'deki yüzde 65'lik hissesini 10,1 milyar dolar işletme değeri üzerinden ABD'li Stonepeak'e satmak üzere anlaşmaya vardı.

Enerji devi bp, Castrol'deki yüzde 65'lik hissesini satıyor: Anlaşmaya varıldı

Şirketin açıklamasına göre, Castrol'e yönelik kapsamlı stratejik incelemenin ardından bp, bu şirketteki yüzde 65'lik ortaklık payını satma kararı aldı.

Enerji devi bp, Castrol deki yüzde 65 lik hissesini satıyor: Anlaşmaya varıldı 1

Bu kapsamda, bp söz konusu hisseleri 10,1 milyar dolar işletme değeri üzerinden New York merkezli yatırım şirketi Stonepeak'e satmak için anlaştı. İşlemin bp'ye yaklaşık 6 milyar dolar net gelir sağlaması bekleniyor.

Castrol'deki hisselerin satışı bp'nin yeniden yapılanma stratejisinin bir parçası ve bilançoyu önemli ölçüde güçlendirecek bir adım olarak nitelendiriliyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu: İşte işverene maliyetiYeni asgari ücretin detayları belli oldu: İşte işverene maliyeti
DenizBank'tan ADB ile 100 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracıDenizBank'tan ADB ile 100 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
enerji satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.