Çip hisseleri Asya borsalarını yukarı taşıdı! Bir ülke ayrıştı

Küresel piyasalar dün tahvil piyasasında görülen satış baskısıyla karışık seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerine odaklandı.

Asya tarafında ise yarı iletken ve teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen yukarı yönlü hareketle Kospi endeksi hariç pozitif seyir öne çıkıyor.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,16 değer kazancıyla 66.896 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,48 düşüşle 6.838,04 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,44 kazançla 3.847 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artışla 24.574 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,4 artışla 72.809 puan seviyesinde.

Çin hükümeti, ekonomideki yavaşlamayı sınırlamak amacıyla yeni destek politikaları uygulamaya koyacağını ve gayrimenkul piyasasını istikrara kavuşturacak önlemleri değerlendireceğini açıkladı.

Diğer taraftan Çin Merkez Bankası, reel ekonomiyi desteklemek üzere 3 politika bankasının 1 yıl vadeli kredi faiz oranını 25 baz puan indirdi.

Makroekonomik veri tarafında Çin'de eylül ayına ilişkin imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi 49,8'den 50,1'e yükseldi.

Söz konusu veri, Çin'de imalat sanayisinin eylül ayında yeniden büyümeye geçtiğini gösterdi. Hava koşullarının düzelmesi fabrikaların faaliyetlerine yeniden başlamasına olanak sağlarken, yapay zeka yatırımlarındaki artış da sanayi sektörünü destekledi.

Ülkede, zayıf iç talep ve emlak piyasasındaki uzun süreli durgunluk, hanehalkı ile iş dünyası güveni üzerinde baskı oluşturuyor. Çin, bu yıl büyümeyi desteklemek için büyük ölçüde ihracata ve sanayi üretimine odaklandı. Ancak jeopolitik belirsizlik ve artan ticaret gerilimleri, ihracat görünümüne yönelik riskler oluşturuyor.

Diğer taraftan, Japonya'da ağustos ayına ilişkin perakende satışlar aylık yüzde 1,2 ile beklentilerin aksine azaldı, yıllık yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı. Ülkede ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 1,7 ile beklentilerin üzerinde azalırken, yıllık yüzde 3,4 ile beklentilerin altında artış kaydetti.