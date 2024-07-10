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‘Eşit Ücret’ sertifikası aldılar! Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında önemli adım

10.07.2024 12:07
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Kadın ve erkeklerin iş hayatında eşit maaş alamadığı tartışmaları ile ilgili Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından önemli adımlar gelmeye devam ediyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına destek amacıyla kurumlardaki ücret eşitsizliğini bağımsız şekilde değerlendiren İsviçreli EQUAL-SALARY Foundation’ın (Eşit Ücret Derneği) verdiği ‘Eşit Ücret Sertifikası’nı (EQUAL-SALARY Certification) ilk kez bir Türk holdinge de verildi.

‘Eşit Ücret’ sertifikası aldılar! Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında önemli adım

Türkiye’nin önde gelen sanayi topluluklar toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Kibar Holding de bu kapsamda kurumlardaki ücret eşitsizliğini bağımsız şekilde değerlendiren İsviçreli EQUAL-SALARY Foundation’ın (Eşit Ücret Derneği) gerekli kriterleri karşılayan şirketlere verdiği ‘Eşit Ücret Sertifikası’nı (EQUAL-SALARY Certification) aldı.

"CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN BİRÇOK UYGULAMA DEVREYE ALDIK”

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı yaptığı açıklamada, ‘Eşit Ücret’ sertifikasının, Topluluk olarak uzun yıllardır toplumsal cinsiyet eşitliği alanında attıkları adımların bir sonucu olduğunu söyledi. Kayabaşı, “Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olan Topluluğumuzun toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla yürüttüğü uygulamalar sayesinde kadın çalışan sayımız her geçen yıl daha da artıyor” dedi.

EŞİT ÜCRET ÖDENDİĞİ KANITLANDI

Kayabaşı ‘Eşit Ücret’ sertifikasıyla kadın ve erkek çalışan sayılarında eşit iş karşılığında eşit ücret ödendiğini kanıtlayarak sürdürülebilirlik hedeflerine bir adım daha yaklaştığının altını çizdi. Kayabaşı, “Kurulduğumuz günden bu yana olduğu gibi toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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2010 yılında kurulan EQUAL-SALARY Foundation misyonunu, şirketlerin kadın ve erkek çalışanlarına aynı rol için eşit ücret ödediklerini doğrulamalarına olanak tanıyan pratik ve bilimsel bir araç geliştirmek olarak özetliyor. Vakfın sertifikasyon süreci, işgücü piyasası konularında uzman Cenevre Üniversitesi ve dünyanın önde gelen denetim kuruluşlarıyla iş birliği içinde geliştirildi.

Express


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Anahtar Kelimeler:
Toplumsal cinsiyet eşitliği
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