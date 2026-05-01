FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Eyüp Sabri Tuncer'in patronu sosyal medyayı ikiye böldü: 'Bizde kimsenin ikinci evi yok'

Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, geçtiğimiz aylarda Bloomberg HT’de katıldığı "İş’te Zirve" programında gayrimenkul stokçuluğuna dair yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Eyüp Sabri Tuncer'in patronu sosyal medyayı ikiye böldü: 'Bizde kimsenin ikinci evi yok'
Cansu Çamcı
Eyüp Sabri Tuncer’in Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, Bloomberg HT’de katıldığı "İş’te Zirve" programında konutun bir yatırım aracı olmasını eleştirmişti.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Tuncer'in o sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Tuncer, çok evi olan kişilerin toplumsal bir hak ihlali gerçekleştirdiğini savundu. Barınma hakkının hem anayasal bir hak hem de dini bir zorunluluk olduğunu hatırlatan iş insanı, mülk biriktirmenin başkalarının bu hakka ulaşmasını engellediğini belirtti.

"DAİRELERE TALEP GÖSTERDİĞİNİZDE FİYATLAR 2-3 KATINA ÇIKIYOR"

Programda konut piyasasındaki fiyat artışlarının perde arkasına değinen Tuncer, sermaye sahiplerinin henüz proje aşamasında konutları toplu olarak satın almasının piyasayı bozduğunu ifade etti.

Eyüp Sabri Tuncer in patronu sosyal medyayı ikiye böldü: Bizde kimsenin ikinci evi yok 1

Tuncer, "Siz, insanlar daha uygun fiyata ev alabilecekken, proje aşamasındayken dairelere talep gösterdiğinizde fiyatlar teslimde 2-3 misline çıkıyor" diyerek, bu durumun gerçek ihtiyaç sahiplerini mağdur ettiğinin altını çizdi.

Ayrıca, bu mülklerin yüksek bedellerle kiraya verilmesinin de barınma krizini derinleştirdiğini ekledi.

Engin Tuncer bir insanın çok mülk sahibi olmasını da şu sözlerle eleştirdi;

"Bir insanın 50-100 dairesi varsa, bu kul hakkına girer. İnsanın barınma hakkı diye bir şey var. Siz gayrimenkul biriktirerek insanların barınma hakkını elinden alıyorsunuz.
Bizde kimsenin ikinci evi yoktur."

Anahtar Kelimeler:
ev almak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.