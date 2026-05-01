Eyüp Sabri Tuncer'in patronu sosyal medyayı ikiye böldü: 'Bizde kimsenin ikinci evi yok'

Eyüp Sabri Tuncer’in Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, Bloomberg HT’de katıldığı "İş’te Zirve" programında konutun bir yatırım aracı olmasını eleştirmişti.

Tuncer, çok evi olan kişilerin toplumsal bir hak ihlali gerçekleştirdiğini savundu. Barınma hakkının hem anayasal bir hak hem de dini bir zorunluluk olduğunu hatırlatan iş insanı, mülk biriktirmenin başkalarının bu hakka ulaşmasını engellediğini belirtti.

"DAİRELERE TALEP GÖSTERDİĞİNİZDE FİYATLAR 2-3 KATINA ÇIKIYOR"

Programda konut piyasasındaki fiyat artışlarının perde arkasına değinen Tuncer, sermaye sahiplerinin henüz proje aşamasında konutları toplu olarak satın almasının piyasayı bozduğunu ifade etti.

Tuncer, "Siz, insanlar daha uygun fiyata ev alabilecekken, proje aşamasındayken dairelere talep gösterdiğinizde fiyatlar teslimde 2-3 misline çıkıyor" diyerek, bu durumun gerçek ihtiyaç sahiplerini mağdur ettiğinin altını çizdi.

Ayrıca, bu mülklerin yüksek bedellerle kiraya verilmesinin de barınma krizini derinleştirdiğini ekledi.

Engin Tuncer bir insanın çok mülk sahibi olmasını da şu sözlerle eleştirdi;

"Bir insanın 50-100 dairesi varsa, bu kul hakkına girer. İnsanın barınma hakkı diye bir şey var. Siz gayrimenkul biriktirerek insanların barınma hakkını elinden alıyorsunuz.

Bizde kimsenin ikinci evi yoktur."