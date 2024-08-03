Garanti Bankası'nda genel müdür değişimi: Baştuğ gitti Akten geldi

Garanti Bankası'nda Recep Baştuğ genel müdürlük görevinden ayrıldı. Baştuğ'un yerine Mahmut Akten atandı.

Garanti Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bankamız Yönetim Kurulu'nun 02.08.2024 tarihli kararına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir;

2019 yılında Genel Müdürlük görevini üstlenen Sayın Recep Baştuğ görevinden ayrılma kararı almıştır. Bugün, Şirketimiz Yönetim Kurulu, mevcutta Kurumsal, Yatırım Bankacılığı Hizmetleri ve Global Piyasalar'dan sorumlu olan Sayın Mahmut Akten'i yeni Genel Müdür olarak atama kararı almıştır. Mahmut Akten, gerekli yasal prosedürler ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izinlerinin tamamlanmasını takiben göreve başlayacak. Yönetim Kurulu, Sayın Mahmut Akten'in mevcut pozisyonuna gelecek ismi ileri bir tarihte belirleyecektir."

MAHMUT AKTEN KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans diploması ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisans diplomasına sahip olan Akten, 1999'da global inşaat malzemeleri şirketi Holcim'de kariyerine başladı. 2006 yılında McKinsey&Co.'ya katıldı, Boston ve İstanbul ofislerinde görev yaptı. Akten, 2012'de Garanti BBVA’ya katıldı ve 2022'ye kadar Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.