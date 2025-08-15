Gündeme bomba gibi düşmüşlerdi! İnan Kıraç ile İpek Kıraç arasındaki buzlar eriyor

Son dönemde miras tartışmaları ardından evlilik kaosu ile gündemde yer alan Kıraç ailesin sorunlar çözülmeye başladı. İpek Kıraç'ın sağlık sorunları yaşayan babası İnan Kıraç'ı hemen her gün Vaniköy'deki yalısında ziyaret ettiği öğrenildi.

BABASINI ZİYARET EDİYOR!

Oksijen yazarı Elif Ergu Demiral, vasi atanan ve geçen günlerde evliliği iptal edilen iş insanı İnan Kıraç ile kızı İpek Kıraç arasındaki gerilimin sona erdiğini yazdı.

Demiral yazısında, baba-kız arasında geçen Kurban Bayramı’nda ilk temasın kurulduğunu, İpek Kıraç babasını hemen her gün Vaniköy’deki evinde ziyaret ettiğini belirtti. Demiral, şu ifadeleri kullandı:

"Gelemediği günlerde, İnan Kıraç mutlaka kızını arayıp konuşuyor. İnan Kıraç’ın tedavisi “kısa süren evliliğinin” ardından profesyonel bir sağlık ekibi tarafından kendi evinde yürütülüyor"

NE OLMUŞTU?

Koç Holding’in kurucusu ve patronu Vehbi Koç’un kızlarından Suna Kıraç ile evlenen Kıraça Holding kurucusu İnan Kıraç, Suna Kıraç’ın Koç Holding’i kontrol eden hisselerini tek başına ortak kızları İpek Kıraç’a miras olarak bırakması üzerine kızına dava açtı. Dava sonrası baba kızın arası açıldı. İnan Kıraç kızını evlatlıktan reddetti ve bütün mal varlığını kurduğu yeni bir vakfın üzerine geçirdi.

İnan Kıraç geçen yılın sonunda, Emine Alangoya ile evlendi.Evlilik haberinin duyulması sonrası kızı İpek Kıraç iki ayrı dava açtı. İnan Kıraç'a vasi atanırken Emine Algonya ile evliliği de iptal edildi. Vasilerin atadığı avukata 128 milyon TL verildiği iddiası sonrası da soruşturma başlatıldı.