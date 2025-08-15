FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Gündeme bomba gibi düşmüşlerdi! İnan Kıraç ile İpek Kıraç arasındaki buzlar eriyor

Kıraç ailesinde yaşanan krizlerin ardından güzel haberler de gelmeye başladı. Önce miras ardından evlilik haberleri ile gündemde bomba etkisi yaratan Kıraç ailesinde krizli dönem sona erdi. İpek Kıraç'ın sağlık sorunları yaşayan babası İnan Kıraç'ı hemen her gün Vaniköy'deki yalısında ziyaret ettiği belirtildi.

Gündeme bomba gibi düşmüşlerdi! İnan Kıraç ile İpek Kıraç arasındaki buzlar eriyor
Ezgi Sivritepe

Son dönemde miras tartışmaları ardından evlilik kaosu ile gündemde yer alan Kıraç ailesin sorunlar çözülmeye başladı. İpek Kıraç'ın sağlık sorunları yaşayan babası İnan Kıraç'ı hemen her gün Vaniköy'deki yalısında ziyaret ettiği öğrenildi.

Gündeme bomba gibi düşmüşlerdi! İnan Kıraç ile İpek Kıraç arasındaki buzlar eriyor 1

BABASINI ZİYARET EDİYOR!

Oksijen yazarı Elif Ergu Demiral, vasi atanan ve geçen günlerde evliliği iptal edilen iş insanı İnan Kıraç ile kızı İpek Kıraç arasındaki gerilimin sona erdiğini yazdı.
Demiral yazısında, baba-kız arasında geçen Kurban Bayramı’nda ilk temasın kurulduğunu, İpek Kıraç babasını hemen her gün Vaniköy’deki evinde ziyaret ettiğini belirtti. Demiral, şu ifadeleri kullandı:

"Gelemediği günlerde, İnan Kıraç mutlaka kızını arayıp konuşuyor. İnan Kıraç’ın tedavisi “kısa süren evliliğinin” ardından profesyonel bir sağlık ekibi tarafından kendi evinde yürütülüyor"

Gündeme bomba gibi düşmüşlerdi! İnan Kıraç ile İpek Kıraç arasındaki buzlar eriyor 2

NE OLMUŞTU?

Koç Holding’in kurucusu ve patronu Vehbi Koç’un kızlarından Suna Kıraç ile evlenen Kıraça Holding kurucusu İnan Kıraç, Suna Kıraç’ın Koç Holding’i kontrol eden hisselerini tek başına ortak kızları İpek Kıraç’a miras olarak bırakması üzerine kızına dava açtı. Dava sonrası baba kızın arası açıldı. İnan Kıraç kızını evlatlıktan reddetti ve bütün mal varlığını kurduğu yeni bir vakfın üzerine geçirdi.

İnan Kıraç geçen yılın sonunda, Emine Alangoya ile evlendi.Evlilik haberinin duyulması sonrası kızı İpek Kıraç iki ayrı dava açtı. İnan Kıraç'a vasi atanırken Emine Algonya ile evliliği de iptal edildi. Vasilerin atadığı avukata 128 milyon TL verildiği iddiası sonrası da soruşturma başlatıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Toplu sözleşme için sendikalar Bakan Işıkhan ile görüşecek Toplu sözleşme için sendikalar Bakan Işıkhan ile görüşecek
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları

Anahtar Kelimeler:
inan kıraç ipek kıraç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

Canlı yayında oran verdi: 'Üzerine çıkma ihtimali yok'

Canlı yayında oran verdi: 'Üzerine çıkma ihtimali yok'

Gündeme bomba gibi düştü: "Tedavi olun”

Gündeme bomba gibi düştü: "Tedavi olun”

Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi!

Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi!

Memur-Sen Başkanından zam görüşmeleri için açıklama!

Memur-Sen Başkanından zam görüşmeleri için açıklama!

Bir firmanın verdiği iş ilanı gündem oldu

Bir firmanın verdiği iş ilanı gündem oldu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.