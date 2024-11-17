'Hayatım karardı' İş ararken bir ilana başvurdu... 790 bin TL'sinden oldu

Sosyal medyada gördüğü işe ilanına başvuran bir emekli, akılalmaz bir dolandırıcılığın kurbanı oldu. Onun adına 790 bin lira kredi çeken sahtekarlar talihsiz adama hayatının şokunu yaşattı. Talihsiz adam yaşadıklarını, "Hayatım karardı" sözleriyle anlatırken o dolandırıcıların yakalanmasını ve borçlarından kurtulmayı istedi. İşte detaylar...

"NELER ÇEKTİĞİMİ BEN BİLİRİM"

Show Haber'de yer alan habere göre; talihsiz adam yaşadıklarını "Dolandırıldım. Benim hayatım karardı. Hani o günden beri neler çektiğimi ben bilirim. Bütün hesaplarımdan gelen bankada da 370 bin kredi, yine

50 küsür bin nakit avans çekilmiş" sözleriyle anlattı.

"PARA LAZIMDI! BENİM ÇALIŞMAM LAZIMDI"

Sosyal medyadaki iş ilanı hayatını kabusa çevirdi. 52 yaşındaki emekli dolandırıcıların ağına düşünce borç batağına saplandı. Talihsiz adam "Evim kentsele girdi. Kentsele girdiği için de para lazımdı. Benim çalışmam lazımdı." dedi.

"HESAP BİLGİLERİMİ KULLANARAK BİR PARA TRANSFERİ YAPILACAĞINI, O PARA TRANSFERİNDEN YÜZDE 10 KOMİSYON VERECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ"

Bilal Bey'in paraya ihtiyacı vardı, bu yüzden iş arıyordu. Sosyal medyada karşısına çıkan ilanı gördü ve ne olduysa o ilandan sonra oldu. Bilal Bey "İş ilanında işte belli bir yaş aralığında, emekli ya da işte vasıflı vasıfsız eleman arandığı yazıyordu. Benim hesap bilgilerimi kullanarak bir para transferi yapılacağını o para transferinden de yüzde 10 komisyon vereceğini söylemişti. Onun için de bir tane bir program indireceğini söylemişti, o parayı oraya göndereceğini söylemişti" diyerek yaşadıklarını anlattı.

"TELEFONUM ONLARIN ELİNDE YAKLAŞIK 2 SAAT KALDI"

O yalana inanan talihsiz adam, Gaziosmanpaşa'da sahtekarlarla buluşup telefonunu teslim etti. Bilal Bey, "Telefonumu işte aldılar, 15 dakikaya dedi makineye sokup getireceğiz dedi, transfer işlerimi yapıldığı zamanlarda bir tane program olduğunu söylüyor, yaklaşık 2 saat kalmıştır telefonum onların elinde. Çünkü beni hep oyaladılar" dedi.

Bilal Bey, durumdan şüphelendi ve iddiaya göre hemen bankalara koştu. O bankalardan adına çekilen kredileri görünce de hayatının şokunu yaşadı. Bilal Bey, "Bankanın bir tanesinden 250 bin TL kredi, 50 küsur bin sanıyorum nakit avanstan çekilmiş, bankanın bir tanesinden 25 bin TL benim kredi kartımdan nakde çevrilip onu başka bir isme aktarılmış. 790 bin TL benim adıma kredi çekilmiş toplam bankalardan. Çaresiz adam şimdi hem borçlarından kurtulmak hem de o dolandırıcıların yakalanmasını istiyor.