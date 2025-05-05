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İki holdingin dev isimleri Amerika'da buluştu! Rahmi Koç'tan Murat Ülker ziyareti

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ile Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Miami'de Türk kahvaltısında bir araya geldi. Buluşmada sanattan klasik otomobillere uzanan sohbet gerçekleşti. Koç, Yıldız Holdingde hazırlanan kadın hattatlara ait sergiyi de ziyaret ettiğini de belirtti.

İki holdingin dev isimleri Amerika'da buluştu! Rahmi Koç'tan Murat Ülker ziyareti
Begüm Özkaynak

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile bir araya geldiklerini sosyal medya hesabından duyurdu. Ülker paylaşımında, Amerika'da yapılan buluşmada,kadın sanatçılara yönelik kültürel projelerden klasik otomobil koleksiyonculuğuna uzanan konular konuşulduğunu ifade etti.

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İş dünyasının önemli isimleri Miami'de buluştu. Koç, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ile birlikte bugün Çamlıca Kampüsü’nde ağırlanarak söz konusu sergi alanlarını gezdi.Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'in de eşlik ettiği ziyarette Ramazan ayına özel olarak hazırlanan hattatlara ait eserler ile "Kadim Köklerin İzinde" başlıklı sergi yerinde incelendi. Tasarımcı Emre Toğlukdemir’in eserleri de incelendi.

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ÜLKER BULUŞMAYI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Murat Ülker paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Amerika’da, güne Türk kahvaltısıyla başlamak, ne güzel şanstır. Hele ki bu davet Rahmi Koç’tan geldiyse, kabul etmemek olur muydu? Ailem ve arkadaşlarımla birlikte yaptığımız Orta Amerika gezisinden dönüşte Miami’de bulunduğumuz sırada, Rahmi Bey bizleri ABD’de gerçek bir Türk kahvaltısında ağırladı. Bu hem nostaljik hem de keyifli sofrada sohbetimiz de ziyadesiyle lezzetliydi. Biliyorsunuz Rahmi beyin özel ilgisidir denizcilik ve tekneler, onçin her sene bir vakit Miami’de oluyor.

Konu sanattan açılınca, Ramazan’a özel olarak Yıldız Holding’te hazırladığımız kadın
hattatlara ait sergimizden bahsettim. Hat, tezhip çini ve minyatür sanatının zarafetini buluşturan bu özel sergimizi duyunca, Rahmi Bey “mutlaka görmek isterim” dedi ama programı nedeniyle 5 Mayıs’ta gelebileceğini söyledi. Biz de sergiyi bir ay daha uzatmaya karar verdik. Ve nihayet bugün, Rahmi Bey’i ve Özgür Burak Akkol’u Çamlıca Kampüsümüzde ağırladık. Sanatla dolu keyifli bir gezinti yaptık, ardından soframızı paylaştık. Bu anlamlı buluşmaya Ali Ülker Bey de katıldı. Sergilerimizi birlikte gezdik; İstanbul Mushafı’nın eşsiz ciltleri arasında kaybolduk, Kadim Köklerin İzinde sergimizde ise Türk kültürünü kaleme işleyen usta tasarımcı Emre Toğlukdemir’in eserlerinin hikayesini bizzat kendi ağzından dinleme fırsatı bulduk.

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Laf lafı açtı, söz dönüp dolaşıp klasik arabalara geldi. Rahmi Koç Müzesi’nde sergilenen ve yıllar önce ABD’den getirip bağışladığım iki antika otomobil, bizleri bu ortak tutkumuz etrafında yeniden bir araya getirdi. 1930 tarihli yarış arabası ve 1922 model Ford “atsız araba” yani o zamanın taksisi… Sanayi tarihine duyulan saygı, koleksiyonerlik ruhu ve birikimi yaşatma arzusu sohbetimize ayrı bir derinlik kattı.
Rahmi Bey’in sanata, tarihe ve üretime olan ilgisi, bizlere her daim ilham veriyor. Bu özel ziyaret için kendisine ve Özgür Burak Bey’e bir kez daha teşekkür ederim."

Hissenet
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Amerika Miami Koç Holding Yıldız Holding Murat Ülker rahmi koç
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