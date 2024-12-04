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İnternet üzerinden satış yapanlar dikkat! O faktör ticareti sekteye uğratıyor... Yavaşlık müşteriyi soğutuyor hatta kaçırıyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.12.2024 15:40
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Alışveriş sezonu yaklaşırken, e-ticaret sitelerinin hız ve performansı işletmeler için hayati önem taşıyor. Ozan Okur, 2 saniyelik bir gecikmenin dönüşüm oranlarını %1 oranında düşürebileceğine dikkat çekerek, kötü performanslı sitelerin Black Friday fırsatlarını heba edebileceğini vurguladı. Bu da yapay zeka çağında kullanıcıların hız ve yüksek performanslı hosting hizmeti beklediğini ortaya koyuyor.

İnternet üzerinden satış yapanlar dikkat! O faktör ticareti sekteye uğratıyor... Yavaşlık müşteriyi soğutuyor hatta kaçırıyor

Yerli bir teknoloji şirketinin kurucu ortağı Ozan Okur, alışveriş sezonunun, e-ticaret sitelerinde optimizasyon ihtiyacını artırdığını söyleyerek "Bir sitenin açılma süresindeki iki saniyelik artış dönüşüm oranını yüzde 1'e yakın düşürüyor. Yavaş açılan internet siteleri, 10 kişiden 7'sinin satın alma isteğini azaltıyor” dedi.

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AYNI HİZMET İÇİN KOLAY ULAŞILABİLİRLİK ÖN PLANDA

Kullanıcıların daha hızlı açılan siteyi tercih ettiğini söyleyen Okur, “Bir internet sitesinin ve e-ticaret platformunun açılma süresinde 2 saniyelik artış, dönüşüm oranını yüzde 1'e yakın azaltıyor. Kullanıcılar, aynı ürün ve hizmetleri sunan ve daha hızlı açılan bir siteyi kolaylıkla tercih edebiliyor. Her ölçek ve kategoriden işletmenin kaçınılmaz olarak e-ticaret yaptığı bu dönemde yüksek performans sunan hosting ve sunucu hizmetlerinin önemi artıyor” diye konuştu.

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‘1 SANİYEDEN KISA SÜREDE AÇILMALI’

Küresel araştırmalar, 2 kişiden birinin, internet sitelerinin 1 saniyeden daha kısa sürede açılmasını beklediğini gösterirken, ABD'nin en büyük perakendecilerinden Walmart'ın bulguları, sayfa yükleme süresinde her 1 saniyelik iyileştirmenin dönüşümleri yüzde 2 oranında artırdığına işaret etti. Yapay zeka çağında, bilgiye erişim bu kadar hızlıyken, kullanıcıların aynı standardı ürün ve hizmetlere erişimde de görmek istediğini söyleyen Okur, “ChatGPT’ye soru sorduktan sonra yanıtı almak birkaç saniye sürüyor. Hal böyle olunca, bugünün internet kullanıcısı için hızlı açılan internet siteleri de tercih sebebi oluyor. Kötü e-ticaret sitesi performansı, Black Friday dönemi için tasarlanan tüm indirimlerin, kupon kodlarının, kampanya hazırlıklarının boşa gitmesine sebep olabilir. Kullanıcılar online alışverişlerde yalnızca değere değil, aynı zamanda deneyime de bakıyor. Diğer bir deyişle yapay zeka çağı, yüksek performanslı sunucu ve hosting hizmetlerine duyulan talebi destekliyor” dedi.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
internet İşletme alışveriş teknoloji ticaret
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