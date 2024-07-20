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İş Bankası’ndan kısmi bölünme açıklaması: 31 Ağustos'a kadar...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
20.07.2024 08:23
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Türkiye İş Bankası bölünme işlemlerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada resmi başvurularla ilgili süreçlerin devam ettiğini ve kısmi bölünme işleminin yasal süresi içinde 31 Ağustos 2024 tarihine kadar sonuçlanmayacağını belirtti.

İş Bankası’ndan kısmi bölünme açıklaması: 31 Ağustos'a kadar...

Türkiye İş Bankası ‘İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usülde Kısmı Bölünme’ hakkında açıklama yaptı.

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KAP’a yapılan açıklamada “iştirak portföyümüzün Bankamızın %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir Holding çatısı altında yönetilmesini teminen, "iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme" hakkındaki Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılan resmi başvurularımız ile ilgili süreçler devam etmekte olup, kısmi bölünme işleminin yasal süresi içinde 31 Ağustos 2024 tarihine kadar sonuçlandırılabilme imkânı kalmamıştır. Bu tarihten sonra ilgili Kurumlardan gelecek değerlendirmeler dikkate alınarak yeni bir başvuru yapılıp yapılmaması ayrıca değerlendirilecektir.” ifadeleri yer aldı.

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İş Bankası
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