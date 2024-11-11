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'İş yeri açmadan mutlaka uğrayın' Birine 1 yıl, birine 3 yıl içinde başvurmak gerekiyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
11.11.2024 10:52
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KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin, Düzce’de 12 bin 500 firmaya destek verdiklerini belirterek “İş kurma desteklerine bir yıl, iş geliştirme desteğine üç yıl içerisinde başvuru yapmanız gerekiyor” dedi. Şahin "Bir iş yeri açmadan mutlaka bize uğrayın, bilgi alın" ifadelerini kullandı.

'İş yeri açmadan mutlaka uğrayın' Birine 1 yıl, birine 3 yıl içinde başvurmak gerekiyor

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen KOSGEB ve girişimcilik konferansı, gerçekleştirildi. İstiklal Konferans Salonu’ndaki programa KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin, Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nevin Özer ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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KOSGEB İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin, kurumun çalışma alanları, hibe ve destekleri, girişimcilik destek kalemi, kadın girişimci destekleri, girişimcilik eğitimleri, iş kurma ve geliştirme, yeşil sanayi destek programı, dijital dönüşüm desteği, sanayi Ar-Ge geliştirme destek programları gibi konularda önemli bilgiler paylaştı.

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Düzce’de 12 bin 500 küçük ve orta ölçekli firmaya hizmet verdiklerini belirten KOSGEB İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin, “Meslek hayatımda üniversitelerde seminer verdiğim öğrenciler şu an, yüzlerce insanımıza iş imkanı sağlayan firmalarını kurmuş iş insanı oldular." dedi.

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"BİR İŞ YERİ AÇMADAN MUTLAKA BİZE UĞRAYIN, BİLGİ ALIN"

Şahin, "KOSGEB’in yaklaşık 18 tane destek kalemi var. Öncelikle girişimcilik desteklerinden yararlanmanız için girişimcilik eğitimini tamamlayıp sertifikanızı almanız gerekiyor. Bir iş yeri açmadan mutlaka bize uğrayın, bilgi alın. İş kurma desteklerine bir yıl, iş geliştirme desteğine üç yıl içerisinde başvuru yapmanız gerekiyor. Girişimcilik desteği ile başlayan iş birliğimiz, firmanız geliştikçe artarak devam edecektir” şeklinde konuştu. (İHA)

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KOSGEB firma
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