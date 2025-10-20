FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Koç Holding'den dev kredi hamlesi: Likidite güçleniyor

Koç Holding, likidite pozisyonunu güçlendirmek amacıyla uluslararası bankalarla 600 milyon dolara kadar kredi sözleşmesi imzaladı. İlk 2,5 yılı geri ödemesiz olan bu kredi, şirketin finansal esnekliğini artıracak.

Koç Holding'den dev kredi hamlesi: Likidite güçleniyor
Ezgi Sivritepe

Koç Holding, finansal gücünü pekiştirecek önemli bir adım attı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 600 milyon dolara kadar kredi sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Bu kredi, şirketin likidite ihtiyacını karşılamak ve gelecekteki yatırımlarını finanse etmek amacıyla kullanılacak. Sözleşme, Bank of America Europe DAC, BNP Paribas Fortis SA/NV, HSBC Bank Middle East Limited, ING Bank N.V., Dublin Branch, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, MUFG Bank, Ltd., Société Générale ve Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited gibi uluslararası finans kuruluşlarıyla imzalandı.

Kredinin dikkat çeken özelliklerinden biri, ilk 2,5 yılının geri ödemesiz olması. Bu durum, Koç Holding'e kısa vadede ödeme yükü getirmeden finansal kaynaklarını daha verimli kullanma imkanı sunuyor. Kredinin maliyeti ise SOFR (Secured Overnight Financing Rate) + yüzde 1,95 olarak belirlendi. Kullanılabilecek kredi tutarının tamamı, sözleşme tarihinden itibaren altı ay içerisinde kullanılabilecek ve faiz ödemeleri altı ayda bir yapılacak.

Bu kredi anlaşması, Borsa İstanbul'da işlem gören diğer şirketlerin de dikkatini çekti. Aynı günlerde AKBNK'nın yurt dışında 8 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı için SPK ve BDDK'ya başvurduğu, BARMA'nın ise 10 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurduğu da açıklandı. Bu gelişmeler, Türk şirketlerinin uluslararası piyasalardan kaynak sağlama konusundaki iştahını gösteriyor. Koç Holding'in bu hamlesi, piyasalarda olumlu karşılandı ve şirketin hisselerinde hafif bir yükselişe neden oldu. Analistler, bu kredi anlaşmasının şirketin uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağını belirtiyor.

Koç Holding'in imzaladığı bu kredi sözleşmesi, şirketin finansal yapısını güçlendirirken, gelecekteki yatırımlar için önemli bir kaynak oluşturacak. Uluslararası piyasalardan sağlanan bu destek, şirketin büyüme stratejilerini destekleyecek ve rekabet gücünü artıracaktır. Bu gelişme, Türk ekonomisi ve Koç Holding için olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD-Çin ticari gerilimine soya fasulyesi de eklendiABD-Çin ticari gerilimine soya fasulyesi de eklendi
Bakan Kurum'dan sosyal konut mesajı: 'Çok yakında' Bakan Kurum'dan sosyal konut mesajı: 'Çok yakında'

Anahtar Kelimeler:
koç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.