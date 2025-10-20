Koç Holding'den dev kredi hamlesi: Likidite güçleniyor

Koç Holding, finansal gücünü pekiştirecek önemli bir adım attı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 600 milyon dolara kadar kredi sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Bu kredi, şirketin likidite ihtiyacını karşılamak ve gelecekteki yatırımlarını finanse etmek amacıyla kullanılacak. Sözleşme, Bank of America Europe DAC, BNP Paribas Fortis SA/NV, HSBC Bank Middle East Limited, ING Bank N.V., Dublin Branch, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, MUFG Bank, Ltd., Société Générale ve Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited gibi uluslararası finans kuruluşlarıyla imzalandı.

Kredinin dikkat çeken özelliklerinden biri, ilk 2,5 yılının geri ödemesiz olması. Bu durum, Koç Holding'e kısa vadede ödeme yükü getirmeden finansal kaynaklarını daha verimli kullanma imkanı sunuyor. Kredinin maliyeti ise SOFR (Secured Overnight Financing Rate) + yüzde 1,95 olarak belirlendi. Kullanılabilecek kredi tutarının tamamı, sözleşme tarihinden itibaren altı ay içerisinde kullanılabilecek ve faiz ödemeleri altı ayda bir yapılacak.

Bu kredi anlaşması, Borsa İstanbul'da işlem gören diğer şirketlerin de dikkatini çekti. Aynı günlerde AKBNK'nın yurt dışında 8 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı için SPK ve BDDK'ya başvurduğu, BARMA'nın ise 10 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurduğu da açıklandı. Bu gelişmeler, Türk şirketlerinin uluslararası piyasalardan kaynak sağlama konusundaki iştahını gösteriyor. Koç Holding'in bu hamlesi, piyasalarda olumlu karşılandı ve şirketin hisselerinde hafif bir yükselişe neden oldu. Analistler, bu kredi anlaşmasının şirketin uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağını belirtiyor.

Koç Holding'in imzaladığı bu kredi sözleşmesi, şirketin finansal yapısını güçlendirirken, gelecekteki yatırımlar için önemli bir kaynak oluşturacak. Uluslararası piyasalardan sağlanan bu destek, şirketin büyüme stratejilerini destekleyecek ve rekabet gücünü artıracaktır. Bu gelişme, Türk ekonomisi ve Koç Holding için olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.