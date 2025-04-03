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“Koç Holding rahatsız mı?” sorusuna Ali Koç’tan net cevap! “Batı bile bu bağımlılığını azaltmaya çalışıyor"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.04.2025 11:59
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Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çinli markaların Türkiye’ye gelişiyle ilgili konuştu. “Rahatsızlık yok” diyen Koç, Türkiye'nin doğru konumlanması halinde Çinli yatırımcılarla önemli iş fırsatları yakalayabileceğini söyledi. “Batı, Çin’e olan bağımlılığı azaltmak istiyor. Türkiye bu ortamdan avantaj sağlayabilir” dedi.

“Koç Holding rahatsız mı?” sorusuna Ali Koç’tan net cevap! “Batı bile bu bağımlılığını azaltmaya çalışıyor"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı olmasının yanı sıra, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ali Koç, Çinli yatırımcıların Türkiye’ye yönelik ilgisine dair açıklamalarda bulundu.

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Paranın Yönü dergisine konuşan Koç, "Çinli markaların Türkiye'ye gelişi Koç Holding'te rahatsızlık yaratıyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

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"Bizim açımızdan hiçbir rahatsızlık yok. Sadece şunu söyleyeyim. Otomotiv değil, aslında Batı dünyasının Çin'e bağımlılığını azaltmaya çalıştığı bir ortamda Türkiye kendini doğru pozisyonlarsa çok iş alabilir. Çinliler de Türkiye üzerinden Avrupa'ya açılmayı planlıyorlar. Çinli markaların gelmesi Türk otomotiv sektörü için çok önemli bir mihenk taşıdır."

(HALKTV)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Ali Koç Ford Ford Otosan Türkiye Koç Holding otomotiv
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