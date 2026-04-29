Kökleri Osmanlı dönemine dayanan 182 yıllık Türk şirketi konkordato talep etti

Kökleri 1844 yılına, Osmanlı dönemine kadar uzanan Çelikerler Çelik ve Celtaş Lojistik, mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan etti.

MAHKEMEDEN ÜÇ AYLIK KORUMA KARARI

Bartın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, şirket ve ortakları hakkında üç aylık geçici mühlet kararı aldı. Mahkeme aynı zamanda şirketin mali yapısını yakından takip etmesi için iki kişilik bir konkordato komiseri heyeti atadı. Şirketin kaderini belirleyecek bir sonraki duruşma 9 Temmuz’da görülecek.

182 YILLIK GEÇMİŞ

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Çelikerler’in temelleri 1844 yılında Bartın’ın Kumluca köyünde sıcak demircilik ile atıldı.

2003 yılında şirketleşen firma, 25 bin metrekarelik üretim tesislerinde faaliyet gösteriyordu. Şirket, Filistin, Almanya, Katar, Irak, İzlanda, İspanya, Güney Afrika, Azerbaycan, Libya, Dubai gibi 12 farklı ülkede gerçekleştirdiği projelerle hızlı bir büyüme sürecine girmişti.