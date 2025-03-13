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Körfez Bölgesi’nde önemli adım! İlk Türk markası oldular…

13.03.2025 12:55
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Trendyol, Ramazan kampanyasıyla Türk üreticilerini Körfez Körfez Bölgesi’ne taşıdı. Riyad Kingdom Centre’daki ilk Türk markası olan ünlü e-ticaret platformu Ramazan kampanyalarını başlattı.

Körfez Bölgesi’nde önemli adım! İlk Türk markası oldular…

Trendyol Ramazan kampanyası kapsamında Riyad’ın ikonik binası Kingdom Centre’a özel bir giydirme yaptı. Ayrıca Dubai ve Riyad’da da özel etkinlikler düzenledi. Trendyol böylece 60 bin satıcısının ürünlerini Körfez bölgesindeki 4 milyon müşterisi ile buluşturmayı hedefliyor.

Türk üretici ve satıcılarını dünya pazarlarıyla buluşturan Trendyol böylece bölgedeki en yoğun alışveriş dönemlerinden olan Ramazan ayında satıcıların daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor. Ayrıca Trendyol farklı kampanya ve etkinlikler düzenleyerek Türk ürünlerinin farklı müşteri gruplarına ulaşmasını sağlıyor.

Bu kapsamda Riyad’ın ikonik binası Kingdom Centre’a özel bir giydirme yapan Trendyol, ayrıca Riyad ve Dubai’de de etkinlikler gerçekleştirdi. Ay boyunca da Körfez’de farklı iletişim faaliyetleri düzenlemeye devam edecek.

KÖRFEZ’DE 4 MİLYON MÜŞTERİYE ULAŞTI

Türk ürün ve üreticilerini dünya pazarlarıyla buluşturan Trendyol, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn’den oluşan Körfez ülkelerindeki pazaryeri modeliyle faaliyetlerini sürdürüyor. Trendyol, 2028 yılında 6 milyar dolar ihracat hacmi, 220 milyon adet ürün satışı ve 8 milyon aktif müşteriye ulaşmayı hedeflediğini açıkladı. Trendyol, geçtiğimiz Kasım kampanyaları döneminde de Körfez’de en çok indirilen uygulamalar arasında yer aldığını belirtti.

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trendyol Riyad
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