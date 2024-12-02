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Kötü hava işlerini de kötü etkiledi! 'Son bir ayda 10 gün yapılabildi'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
02.12.2024 15:54
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Marmara'da iki gündür etkisini sürdüren kötü hava koşulları Tekirdağ'da balık avcılığını olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Herkes havanın normale dönmesini bekliyor. Son bir ayda neredeyse 10 gün avcılık yapılabildi. Rüzgar nedeniyle çoğu zaman balıkçılar limanda bekledi" dedi.

Kötü hava işlerini de kötü etkiledi! 'Son bir ayda 10 gün yapılabildi'

Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın 2 gündür sert estiğini söyledi.

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"SON BİR AYDA NEREDEYSE 10 GÜN AVCILIK YAPILABİLDİ"

Son haftalarda olumsuz hava koşullarının avcılığı aksattığını ifade eden Pehlivanoğlu, "Poyrazın etkili olması balıkçıları olumsuz etkiliyor. Denize açılamayan balıkçılar limanda ağ bakımlarını yapıyor. Herkes havanın normale dönmesini bekliyor. Son bir ayda neredeyse 10 gün avcılık yapılabildi. Rüzgar nedeniyle çoğu zaman balıkçılar limanda bekledi. Balıkçılar denizde olumsuzluk yaşamamak için poyrazın dinmesini bekleyecek." dedi.

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Balıkçı Önder Dedeler de bölgede devam eden sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamadıklarını dile getirdi.

Havanın normale dönmesiyle nasiplerini aramak için denize açılacaklarını belirten Dedeler, kıyıya bol balıkla dönme umuduyla hazırlık yaptıklarını ifade etti. (AA)

Anahtar Kelimeler:
Balıkçı balık avı
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