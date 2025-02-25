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Maaşlar ödenmedi, hesaplar blokeli! KFC'den sonra Krispy Kreme de iflasın eşiğine geldi: 31 milyon TL borç...

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
25.02.2025 18:35
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Krispy Kreme Gıda, İş Holding’in borçlarına kefil olması nedeniyle mali krize girdi. 31 milyon TL borcu bulunan şirket için İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusu yapıldı ve 3 aylık geçici mühlet kararı çıktı. Mahkeme ayrıca 3 kişilik komiser heyeti atadı. Şirketin banka hesaplarına bloke konulması nedeniyle maaş ödemeleri durdu, ticari araçlarına haciz geldi. 78 restoranı ve 430 çalışanı bulunan Krispy Kreme, iflasın eşiğinde.

Maaşlar ödenmedi, hesaplar blokeli! KFC'den sonra Krispy Kreme de iflasın eşiğine geldi: 31 milyon TL borç...

Sevilen donut markası Krispy Kreme iflasın eşiğinde! Krispy Kreme Gıda, İş Holding’in borçlarına kefil olması nedeniyle mali krize sürüklendi. 31 milyon TL borcu bulunan şirket için konkordato başvurusu yapıldı ve mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. Banka hesaplarına bloke konulmasıyla maaş ödemeleri yapılamaz hale gelirken, ticari araçlara da haciz geldi.

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ŞİRKETİN BORCU 31 MİLYON TL’YE ULAŞTI

Toplamda 7,7 milyar TL borcu olan İş Holding, gruba bağlı üç şirketi, İş Gıda Sanayi AŞ, İş Gıda Dağıtım AŞ ve Peyman Kuruyemiş Gıda AŞ için konkordato talep etmişti. Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, 6 bine yakın çalışanı olan grup, Krispy Kreme Gıda için de benzer bir başvuruda bulundu. 17 Şubat’ta İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, şirketin borcunun 31 milyon TL seviyesinde olduğu belirtildi. 78 şubesi bulunan şirketin 430 çalışanı olduğu ifade
edildi.

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BANKA HESAPLARINA BLOKE KONULDU, MAAŞLAR ÖDENEMEDİ

Şirket adına mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, 5 Şubat günü özel bir banka tarafından şirketin hesaplarına bloke koyulduğu belirtilerek, “Hiçbir borcumuz olmamasına rağmen İş Holding AŞ çapraz kefaletinden dolayı tüm banka hesaplarımız bloke edildi. İşçilerimizin maaşları bloke edildi. Maaşlar ödenemedi. Şirketimize ait araçlar hakkında bağlamalı haciz kararı aldırıldı. Bu nedenle ürün sevklerimiz durma noktasına gelmiştir.” ifadelerine yer verildi.

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"FİRMAMIZ HIZLA İFLASA DOĞRU GİTMEKTEDİR"

Dava dilekçesinde, “Bankalar tarafından sadece kefalet ilişkisi dolayısı ile yapılan uygulamalar neticesinde şirketimizin tüm işleyişi durmuş maaş, çek, kredi, vergi ve SGK ödemeleri ödenemez duruma gelmiştir. Faaliyetlerimizin devamlılığı için kritik önemde olan ticari araçları ve personelin bakım onarım için kullanmış olduğu araçlar bağlamalı olarak haczedildiği için firmamız hızla iflasa doğru gitmektedir.” ifadeleri yer aldı.

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