Mart ayında talep patladı: Sipariş adedi yüzde 130 arttı!

Sektör temsilcileri, tüketicilerin balkon ve bahçelerini artık yaşamlarının aktif bir parçası olarak kurguladığını, bu doğrultuda bahçe ürünleri ve dış mekan mobilyalarına ilginin yükseldiğini belirtti.

YÜZDE 65’İN ÜZERİNDE ARTIŞ

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, baharın etkisiyle bahçe kategorisinde belirgin bir canlanma gözlemlendiğini belirterek, "Şubat ayına kıyasla mart döneminde sipariş adedinde yaklaşık yüzde 65'in üzerinde artış gerçekleşirken, nisan ayının ilk yarısında da bu ivmenin sürdüğünü görüyoruz. Mevsimsel geçişle birlikte tüketicilerin açık alan kullanımına daha fazla yöneldiği ve bahçeyi gündelik yaşamın daha aktif parçası haline getirdiği anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.



İKİ KATINA ÇIKTI

Saksı, çiçek tohumu ve sebze fidesi gibi ürünlerin satışlarının hızlandığını söyleyen Çevikoğlu, şu cümleleri kullandı:

"Mart ayında siparişler yaklaşık iki katına çıkarak yüzde 100'e yakın artış gösterdi. Dijital kanalların sunduğu ürün çeşitliliği ve karşılaştırma imkanı, tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun ürünlere hızlı şekilde ulaşmasını sağlıyor. Bu durum, bireysel üretim ve hobi odaklı alışveriş eğiliminin güçlenmesinde önemli rol oynuyor”



SİPARİŞ ADEDİ ARTTI

Çevikoğlu, bahçe mobilyası ve dekorasyon kategorisinde de dikkat çekici bir yükselişin söz konusu olduğunu, mart ayında sipariş adedinin yaklaşık yüzde 130 arttığını dile getirdi.

Sipariş artışlarının tüketicilerin dış mekanları yalnızca kullanmakla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda daha konforlu ve estetik biçimde düzenlemeye yöneldiğini gösterdiğine işaret eden Çevikoğlu, şunları kaydetti:

"Bahçenin bir yaşam alanı olarak yeniden konumlandığını söylemek mümkün. E-ticaretin sağladığı geniş ürün gamı ve farklı segmentlere erişim imkanı, bu tercihin daha görünür hale gelmesini destekliyor. Tüketici davranışlarının bu doğrultuda şekillendiğini açıkça gözlemliyoruz"

HAFİF VE DAYANIKLI MALZEME KULLANILIYOR

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç de bahar aylarının mobilya sektörü açısından yalnızca mevsimsel canlanma değil, aynı zamanda tüketici davranışlarının yeniden şekillendiği bir dönemi ifade ettiğini belirtti.

Nisan ayı itibarıyla hem bireysel tüketimde hem de turizm ve hizmet sektörüne yönelik projelerde belirgin talep artışı gözlemlendiğini söyleyen Güleç, şu sözleri kullandı:

"Dış mekan kullanımının artık geçici bir ihtiyaç olmaktan çıktığını, yaşam kültürünün kalıcı parçası haline geldiğini görüyoruz. Bu dönüşüm, sektörümüzde sezonluk hareketliliğin ötesinde, daha sürdürülebilir ve öngörülebilir bir talep yapısını beraberinde getiriyor”

TERCİH DEĞİL BEKLENTİ

Güleç, bu yıl itibarıyla bahçe mobilyalarında yalınlığın ve fonksiyonelliğin öne çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Doğadan ilham alan renk paletleri, sade ve zamansız tasarım diliyle birleşirken, alüminyum gibi hafif ve dayanıklı malzemeler kullanımda belirgin bir ağırlık kazandı. Aynı zamanda ahşap estetiğini koruyan ancak bakım ihtiyacını minimize eden yeni nesil yüzey teknolojilerinin kullanımı öne çıkıyor. Bununla birlikte modülerlik, günümüz tüketicisinin değişen yaşam alışkanlıklarına cevap veren en kritik tasarım yaklaşımı olarak öne çıkıyor. Kullanıcıya esneklik sunan, farklı mekanlara uyarlanabilen çözümler artık bir tercih değil, temel bir beklenti haline geldi."

Tüketicilerin balkon ve bahçelerini yalnızca tamamlayıcı alanlar olarak değil, yaşamlarının aktif bir parçası olarak kurguladığını dile getiren Güleç, "Günümüz tüketicisi ürünleri çok daha bütüncül yaklaşımla ele alıyor. Dayanıklılık ve uzun ömür, özellikle dış mekan koşulları göz önünde bulundurulduğunda temel öncelik olmaya devam ediyor. Bununla birlikte konfor seviyesi, kullanılan malzemenin kalitesi ve ergonomi doğrudan satın alma kararını etkiliyor. Öte yandan bakım kolaylığı, fonksiyonellik ve kişiselleştirilebilirlik gibi unsurlar da giderek daha fazla önem kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır