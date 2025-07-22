O sektörde 300 şirket konkordato ilan etti! 'Yalnızca o firmayı değil yüzlerce firmayı etkiliyor'

Şirketlerden peş peşe konkordato haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle tekstil ve hazır giyim sektöründeki durum dikkat çekiyor.

Nefes'in Reuters kaynaklı aktardığı habere göre; İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, bu yılın ilk yarısında yaklaşık 300 tekstil ve hazır giyim şirketinin konkordato ilan ettiğini belirtti. Konkordato süreçlerinin yalnızca bu firmaları değil, tedarik zincirindeki tüm şirketleri tehdit ettiğini belirten Öksüz, ana firma korunmaya çalışılırken üretimden istihdama kadar tüm ekosistemin zarar gördüğüne vurgu yaptı.

Öksüz bu sebeple konkordatoların yalnızca banka ve kamu borçlarını kapsaması, piyasa borçlarının ise kapsam dışında tutulması gerektiğine işaret etti.

"YALNIZCA O FİRMANIN GELECEĞİNİ DEĞİL; YÜZLERCE FİRMAYI DA ETKİLİYOR"

Yaptığı yazılı açıklamada, konkordato sürecinde bir firma kurtarılmaya çalışılırken, tedarik zinciri içerisindeki diğer firmaların da alacakları sebebiyle etkilendiğini belirten Öksüz, bu durumun çok sayıda tedarikçi ve yan sanayiyi de iflas riskiyle karşı karşıya bıraktığına dikkat çekti.

Öksüz, "Bir firmanın konkordato ilan etmesi, yalnızca o firmanın geleceğini değil; o firmaya ham madde, ürün, hizmet sağlayan yüzlerce firmayı da etkiliyor. Konkordato ilan eden firmaya karşı bankalar hariç kimse ticari alacaklarını alamıyor ya da ticari alacaklar korunmuyor. Bankalar zaten kendilerini garanti altına almış durumda; olan piyasadaki diğer alacaklılara oluyor ve bu durum sektörde domino etkisi oluşturarak zincirleme problemlere yol açıyor" dedi.

Öksüz, "Ana firma korunurken, alacaklı şirketler ödeme alamadığı için mali sıkıntıya giriyor ve bu defa alacaklarını tahsil edemeyen firmanın konkordato süreci başlıyor. Ticari alacakların korunması ve sektör ekosisteminin devamı için yapısal önlemler hızla hayata geçirilmeli... Bu nedenle konkordatoların sadece banka ve kamu borçlarını kapsaması, piyasa borçlarının ise kapsam dışında tutulması oldukça önemli" ifadelerini kullandı.